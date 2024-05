Era bom

Com esse friozinho a semana toda, lembrei da minha infância, de ficar a tarde inteira jogado no sofá assistindo televisão (que só pegava um canal!), embaixo das cobertas, esperando para comer bolinho de banana ou pão frito. Coisas simples da vida! Hoje a turma quer ir pra Gramado no café colonial de 200 reais a cabeça! Eram outros e bons tempos!

Todo mundo fica mais bonito

Mas falando em frio, agora começa aquela temporada em que a catinga de mofo se espalha pelos locais fechados, com o desfile de japonas e blusas de lã que estavam socadas nos guarda-roupas desde a metade de 2023! Fora aqueles mais ousados que male-male bate 15 graus de temperatura e já desentocam aquele sobretudo que foi feito pra usar abaixo de zero no Alasca. Mas o inverno, pelo menos para aqueles que estão com o IMC acima do indicado pela medicina doutrinadora dos padrões estéticos, é uma benção. É ou não é bem melhor usar aquela japona top, que você fica parecendo o boneco da Michelin, do que ter que ficar de shorts sem camisa na praia? A gente fica bem mais apresentável nessa estação!

Vinhólogos

E com a chegada do inverno também voltam a circular entre nós, pobres mortais tomadores de Campo Largo, Chalise e Sinuelo, aqueles ditos conhecedores de vinho. Na verdade, a maioria deles entende tanto de vinho quanto eu entendo de máquina de costura, mas enfim. São aqueles que dizem que o vinho é frutado com notas de morangos colhidos pelas freiras cegas enclausuradas dos olhos azuis. Sai pra lá ô! A maioria tomava vinho com açúcar ali na Pizzaria Tarantella e agora se paga de enólogo. Conheço alguns assim…

Ver o frio

E começa também a procura pelo frio. Ai amor, vamos passar um final de semana lá em Urubici. Na verdade você não vai passar um final de semana, você vai é passar frio! Aquele “rápa canela” com friagem que quando você vê o seu nariz já está escorrendo igual a Cascata Véu de Noiva. Nossa Senhora da Renite passa muito trabalho nessa época do ano em que a venda de lenços Presidente aumenta em 450%. Ai amor, vamos comer um “fundí”! Sim, pagar uma fortuna pra você ter que fazer a sua própria comida! O cara que inventou isso aí deveria ser o presidente da Associação Mundial dos Fede a Malandro! Sem contar que comer banana no frio, nem o King Kong gosta. Mas o pior mesmo que eu ouvi esses dias foi um casal que foi pra Urubici e foi comer sushi. Sushi no frio? Frio combina com carne de panela ensopada, feijoada, galinha velha ensopada, vaca atolada, caldo de peixe com tainha frita… Sushi? Nem os esquimós…

Sorriso Amarelo

De uns tempos pra cá venho recebendo no meu whatsapp várias e várias mensagens de clínicas odontológicas aqui de Brusque, oferecendo os seus serviços. Com vocês também está acontecendo isso? A gente sabe que o Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo, cerca de 400 mil, segundo um levantamento da UNIMED, e a gente sabe também que a concorrência é muito acirrada, mas se tem uma coisa que é chata é propaganda via whatsapp. Invistam em outras mídias! O Jornal O Município e o Papo de Bar são uma boa dica, afinal o dentista quer ver o seu paciente mostrando os dentes, não de cara fechada.

A notícia e o comentário do estagiário do Papo de Bar

Notícia: “Novo filme de Kevin Costner incomoda a comunidade LGBT mundial.”

Comentário do Estagiário Quarta Série Fraca do Papo de Bar: “Já quero ver, aonde tem?”

Troféu gente que irrita

pessoas que deixam a bandeja na mesa na praça de alimentação e não são capazes de levar até o lixo

pessoas que deixam o carrinho de compras no meio do estacionamento do supermercado e não devolvem no lugar onde pegaram

pessoas que não dão lugar para pessoas idosas, grávidas ou com crianças no colo sentarem em qualquer local público

pessoas que não dão a vez no trânsito para outro motorista

Das coisa fúteis da vida

Dia desses, no Instagram, tinha uma guria ensinando como descascar uma banana usando garfo e faca, se você estiver em um ambiente mais “chique”, digamos assim.

Depois dessa cheguei à conclusão que os idiotas vão mesmo dominar o mundo! Estamos vivendo no mundo dos burros com ascendente em tanso!

Sabedoria Butecular

“A hora de consertar o telhado é quando o tempo está bom”

John F. Kennedy

Puxando o Saco

