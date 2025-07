Cavalo de Botuverá conquista título nacional na principal competição da raça

O cavalo Fenômeno do Alexio, do Haras Barni, de Botuverá, foi campeão nacional na categoria cavalo maior de marcha picada durante a 42ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, considerada a mais importante competição da raça no Brasil. O evento termina no dia 2 de agosto, em Belo Horizonte (MG).

O cavalo foi apresentado na competição pelo peão Júnior. A disputa reúne mais de 1,6 mil animais de diferentes regiões do país.

Nas competições nacionais da raça Mangalarga Marchador, os cavalos são avaliados em três critérios principais: morfologia (aparência e estrutura física), marcha (gesto, comodidade, estilo, rendimento, regularidade e adestramento) e funcionalidade, conforme explica Pedro Barni, responsável pelo Fenômeno do Aleixo.

“O objetivo é avaliar a beleza, a marcha, a raça e a qualidade de sela dos animais inscritos”, afirma Pedro.

Fenômeno do Alexio também se destacou na Expo Estadual de São Paulo, realizada entre abril e maio, conquistando os seguintes prêmios: Grande Campeão da Raça (MP), Campeão Marchador Ideal (MP), Campeão Cavalo (MP), Reservado Campeão Cavalo de Marcha Picada e Melhor Prova Funcional.

Marcha picada

A marcha picada é um dos andamentos naturais do cavalo Mangalarga Marchador, caracterizada pelo toque mais separado dos cascos no chão — o que dá origem ao nome “picada”. Nesse tipo de movimento, há pouca sobreposição entre os apoios dos membros, resultando em um deslocamento mais suave, estável e ritmado.

Diferente da marcha batida, que tem maior simultaneidade de apoio dos membros laterais e oferece mais impulso, a marcha picada prioriza o conforto e a leveza.

As competições voltadas a esse andamento são tradicionais e técnicas. Os cavalos são avaliados por critérios como qualidade da marcha, estrutura física, naturalidade e temperamento. Esses eventos são fundamentais para valorizar os melhores exemplares e reforçar os padrões da raça no país.

