Cavalo de Botuverá vira destaque nacional após colecionar títulos e tem sêmen comercializado a R$ 1,5 mil

O cavalo Fenômeno do Aleixo, destaque nas provas de Marcha Picada (MP) do Mangalarga Marchador, tem colocado o Haras Barni, de Botuverá, entre os principais nomes do cenário nacional.

Com títulos importantes em eventos como a Expo Estadual de São Paulo, o animal já figura na elite da raça e é, hoje, uma das principais apostas da equipe catarinense, que ocupa a primeira colocação do ranking de expositor estadual.

Segundo Pedro Barni, responsável pelo animal, Fenômeno foi adquirido ainda potro, com cerca de seis meses, do tradicional Haras Aleixo, de Biguaçu. Desde então, passou a integrar a tropa de pista do Haras Barni, onde recebeu treinamento intensivo e cuidados específicos.

“Toda nossa tropa exige uma rotina diária e disciplinada para garantir bom desempenho e bem-estar. Alimentação balanceada, feno de boa qualidade, suplementos veterinários e manejo cuidadoso fazem parte do dia a dia”, explica.

No total, três profissionais atuam diretamente com a tropa, mas Fenômeno conta com um tratador exclusivo.

“É um cavalo com excelente genética, boa dissociação, estabilidade e padrão morfológico exemplar. Além disso, tem uma naturalidade que impressiona nas pistas”, afirma Barni.

Questionado, Pedro afirma que o cavalo se valoriza a cada dia, mas ainda não possui um valor de venda definido. Enquanto isso, gera lucros para o haras, que costuma comercializar o sêmen do animal por cerca de R$ 1,5 mil.

Para que a venda ocorra, há um processo específico a ser seguido. Primeiro, o sêmen é coletado e, em seguida, refrigerado ou congelado para ser utilizado em inseminações artificiais.

“A coleta é feita por um médico-veterinário, que logo após armazena o material em um botijão de nitrogênio. O transporte é rodoviário, feito em botijões próprios para esse tipo de translado”, explica Pedro.

Títulos recentes

Presente na Expo Estadual de São Paulo, realizada entre abril e maio, o cavalo recebeu os seguintes troféus: Grande Campeão da Raça (MP), Campeão Marchador Ideal (MP), Campeão Cavalo (MP), Reservado Campeão Cavalo de Marcha picada e Melhor Prova Funcional.

A preparação para o evento, segundo Pedro, seguiu os mesmos princípios adotados pela equipe em outras competições, mas os resultados superaram as expectativas.

“Ele está em sua melhor fase. A disputa foi acirrada, com muitos animais de alto nível, o que tornou o título ainda mais especial”, destaca. Um dos feitos mais celebrados pela equipe foi a 13ª colocação no ranking nacional, marca inédita para o cavalo.

Com a série de conquistas, o Haras Barni alcançou a liderança no ranking estadual de marcha picada. Atualmente, Fenômeno está em Belo Horizonte (MG), onde disputa a competição nacional do Mangalarga Marchador — considerada a mais importante da raça.

Além do desempenho nas pistas, o animal também já é utilizado como reprodutor, despertando o interesse de criadores de diversas regiões.

“Já estamos usando ele para reprodução. A procura tem aumentado, até porque o nível das competições tem evoluído bastante nos últimos anos, com animais cada vez mais qualificados”, observa Barni.

Para ele, o verdadeiro campeão da Marcha Picada se define pela soma de atributos. “Naturalidade, dissociação correta, estabilidade e morfologia compatível com o padrão da raça são características indispensáveis para um animal se destacar”, completa.

Com metas ambiciosas e um trabalho técnico rigoroso, o Haras Barni aposta que o Fenômeno do Aleixo ainda deve trazer novas conquistas e reforçar a posição da tropa de Botuverá no circuito nacional do Mangalarga Marchador.

Marcha Picada

A Marcha Picada é um andamento natural da raça Mangalarga Marchador, caracterizado pelo toque mais isolado dos cascos no solo — daí o nome “picada”. Nesse tipo de marcha, há pouca ou nenhuma sobreposição entre os apoios dos membros, o que resulta em um movimento mais suave, estável e cadenciado.

Diferentemente da Marcha Batida, que apresenta maior tempo de apoio simultâneo dos membros laterais e proporciona mais impulso, a Marcha Picada prioriza o conforto e a leveza nos deslocamentos.

As competições de Marcha Picada são eventos técnicos e tradicionais dentro do universo do Mangalarga Marchador. Nessas disputas, os animais são avaliados com base em critérios rigorosos que envolvem andamento, morfologia, naturalidade e temperamento.

As provas reúnem criadores, treinadores e entusiastas da raça de diferentes regiões do país e são fundamentais para valorizar os melhores exemplares e reforçar os padrões da raça.

