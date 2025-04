Depois de oito temporadas lutando para voltar à Série C, o Caxias passou a edição de 2024 sempre do 15º lugar para baixo. Ao fim da competição, ainda teve que confirmar na justiça desportiva sua permanência na divisão, após uma acusação de escalação irregular por parte do Sampaio Corrêa.

Em 2025, a ideia é passar menos perrengues e mirar mais alto. A equipe teve uma primeira parte de temporada bastante econômica no ataque: 12 gols em 12 jogos. Contudo, teve boas campanhas: foi semifinalista do Gauchão e chegou à segunda fase da Copa do Brasil, eliminada pelo Fluminense.

Com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas no ano, o Caxias perdeu todos os confrontos com adversários de divisões superiores: Grêmio, Juventude, Internacional (duas vezes) e Fluminense.

A equipe é comandada por Luizinho Vieira, que treinou o Brusque na Série B de 2024 e foi campeão da Série C 2023 em cima do quadricolor, assumindo o Amazonas nas rodadas finais. O elenco do Caxias tem cinco jogadores ex-Brusque.

Destaques



Alisson: o zagueiro soma três gols em 10 jogos até aqui, incluindo um marcado na derrota por 2 a 1 diante do Fluminense, pela segunda fase da Copa do Brasil.



Tomas Bastos: chega à sua segunda temporada no Caxias, com três gols em oito partidas antes da Série C.



Lucas Cunha: o zagueiro de 30 anos fará sua segunda Série B e é titular no esquema de Luizinho Vieira.

Chegaram: Andrew (atacante – Floresta), Willen Mota (atacante – Água Santa) e Douglas Skilo (atacante – Santa Cruz)

Saíram: Wendell (volante – sem clube)



Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul

Caxias do Sul (RS)

Fundação: 10 de abril de 1935

Estádio: Francisco Stédile, o Centenário (próprio) – 25.000 lugares

Presidente: Roberto de Vargas

Técnico: Luizinho Vieira

Material esportivo: Bravo35 (marca própria)

Principais títulos: 1 estadual (2000)

Vs. Brusque: nunca se enfrentaram

Copa do Brasil: 2ª fase (eliminado pelo Fluminense)

Gaúcho: 4º lugar (eliminado na semifinal pelo Internacional)

Ex-Brusque: Luizinho Vieira, Marcelo, Lorran, Ronei, Matheus Emiliano e Andrew

Foto: Tomás Bastos (esq.) é referência do Caxias | Vitor Soccol/SER Caxias

