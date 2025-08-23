Caxias x Brusque: acompanhe o jogo da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 17h no Centenário
Caxias x Brusque
Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Yann Rolim; Iago, Calyson; Gustavo Nescau.
Técnico: Júnior Rocha
Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Thomaz, Ítalo; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio
Técnico: Bernardo Franco
Reservas do Caxias: Victor Golas, Alisson, Lorran, Paulinho, Carlos Henrique, Ronei, Douglas Skilo, Kelvyn, Jhonatan Ribeiro, Mantuan, Douglas e Leozinho.
Reservas do Brusque: André Luiz, Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Alex Paulino, Bernardo, Robinho, Clinton, Adrianinho, Luizinho e Luizão.
Campeonato Brasileiro – Série C
18ª rodada
Centenário, Caxias do Sul (RS)
Trio de arbitragem (RJ): Bruno Mora Correia, auxiliado por Wallace Müller Barros Santos e Danilo Oliveira da Silva.
Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)
