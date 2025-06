CBB confirma datas do quadrangular final do Brasileiro de basquete na Arena Brusque

A Confederação Brasileira de Basketball confirmou, por meio de seu site oficial, que a Arena Brusque será a sede do quadrangular final do Campeonato Brasileiro. Esta fase da competição será realizada em 27, 28 e 29 de junho, com o Brusque Basquete lutando pelo título inédito.

Além do time brusquense, o Osasco-SP, vice-líder da primeira fase, também tem vaga garantida no quadrangular. As outras duas vagas serão definidas em play-offs com séries de melhor de três, com Apab Blumenau x Joaçaba (4º x 5º) e Tatuí-SP x Santos Fupes-SP (3º x 6º).

O quadrangular final consiste nas quatro equipes classificadas em grupo único, com pontos corridos, para definir o campeão. Conforme a agenda da CBB nesta sexta-feira, 6, a disputa será aberta às 17h de 27 de junho, sexta-feira, com o confronto entre Osasco-SP e o classificado do play-off com melhor aproveitamento na primeira fase.

A primeira partida do Brusque Basquete será contra o o classificado do play-off com melhor aproveitamento na primeira fase, no mesmo dia, às 19h30.

O Brusque Basquete terminou a primeira fase na liderança, com sete vitórias e três derrotas. O regulamento da competição dá direito ao líder de ser o anfitrião do quadrangular final, desde que a sede cumpra os requisitos específicos.

Conforme o presidente do Brusque Basquete, Zurico Frota, a previsão é de que as equipes cheguem a Brusque em 25 de junho, quarta-feira, tendo tempo também para reconhecimento de quadra e sessões de treinamento.

Play-off pré-quadrangular

Jogo 1

Domingo, 08/06 – 17h – Joaçaba x Apab Blumenau

Terça-feira, 10/06 – 19h30 – Santos Fupes x Tatuí

Jogo 2

Sábado, 14/06 – 19h – Tatuí x Santos Fupes

Segunda-feira, 16/06 – 19h – Apab Blumenau x Joaçaba

Jogo 3 (se necessário)

Segunda-feira, 16/06 – 19h30 – Tatuí x Santos Fupes

Terça-feira, 17/06 – 17h – Apab Blumenau x Joaçaba

Quadrangular final

Sexta-feira, 27/06

Jogo 2 – 17h – Osasco x melhor classificado do play-off

Jogo 1 – 19h30 – Brusque x pior classificado do play-off

Ordens e horários das demais partidas do quadrangular ainda serão definidos. Duas partidas serão disputadas no sábado, 28, e no domingo, 29.

Outras edições

O Brusque Basquete não chega entre os quatro primeiros do Brasileiro CBB desde 2019, quando foi eliminado na semifinal em jogo único diante do Cravinhos-SP. A equipe caiu nas quartas de final em 2021, 2022 e 2023. Em 2024, foi eliminada na primeira fase.

