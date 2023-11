CDL Brusque abre inscrições para curso de Visual Merchandising para o Natal; veja como se inscrever

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza no dia 5 de dezembro o curso de Visual Merchandising Premium – Edição Natal, com a consultora Cristiane de Oliveira Piuga. O curso acontece na sede da CDL e terá duração de três horas, além da validação de certificados. As inscrições custam R$ 150.

A capacitação é voltada para lojistas de diversos segmentos que desejam criar uma campanha de Natal em seus estabelecimentos. Durante o curso, os participantes receberão dicas de como definir uma campanha de Natal e como criar um planejamento de ações, on-line e físicas, para potencializar as vendas na principal data para o comércio.

Entre os tópicos serão abordados os conceitos do visual merchandising, ambiente instagramável, marketing sensorial, estratégia de lançamento de campanha de Natal, além de exemplos de vitrines. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 3211-8000 ou pelo número de WhatsApp (47) 9 9171-0415.

Sobre a consultora

Cristiane Piuga é publicitária, especialista em moda e atua há 15 anos no mercado. É mentora de marcas no Brasil e Miami e instrutora de CDLs em Rondônia, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2019, lançou cursos on-line com foco em ajudar mais empreendedoras de moda a desenvolverem um posicionamento de alto valor e construir marcas premium.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: