CDL Brusque celebra 56 anos de fundação: “união dos empresários dá frutos até hoje”

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Brusque celebrou nesta terça-feira, 3, 56 anos de fundação com uma cerimônia no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb).

Presidente da CDL Brusque, Valter Kohler destacou o trabalho dos pioneiros da entidade e também a importância que ela tem não apenas para o setor de comércio e serviços, mas para a comunidade brusquense e botuveraense como um todo.

“É uma alegria muito grande reunir todas essas pessoas aqui”, disse Valter, que ressaltou a importância dos pioneiros da entidade. “A união dos empresários deu e dá frutos até hoje. Só tenho a agradecer a todos que se envolveram, aos diretores e aos colaboradores. Sem eles, seria impossível fazer esse trabalho que dá tanto resultado”, ressalta. O presidente também fez questão de exaltar o trabalho dos núcleos. Atualmente, a CDL reúne mais de 800 associados.

Desde o início de sua história, a CDL Brusque preocupa-se, além do desenvolvimento do comércio, oferecendo benefícios e serviços a seus associados, também com com questões importantes para a cidade. Cursos profissionalizantes, ações na área de segurança pública, campanhas para melhorias das estradas da região, além do apoio a diversos avanços na infraestrutura do município, foram outras bandeiras defendidas pela entidade ao longo de suas décadas de trajetória.

Durante a cerimônia, a CDL concedeu uma homenagem ao diretor Osvaldo Montibeller, que deixa a entidade após mais de cinco décadas de contribuição.

Além disso, Antonio Cervi, Urbano Zendron e Eleutério Graf, ex-presidentes que deixaram seus nomes marcados na entidade, estiveram presentes e realizaram o corte do bolo alusivo aos 56 anos da CDL Brusque.

“Creio que esse impulso inicial da fundação da CDL, com os principais comerciantes de Brusque na época, fez todos crescerem. E continua crescendo. Como fundador e primeiro presidente, fico muito feliz em ver que segue dando frutos para os comerciantes e, de modo geral, para toda a população”, disse Antonio.

