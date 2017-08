Programação do Sábado Fácil haverá exposição de carros antigos e motos customizadas

Nesta quarta-feira, 9, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque divulgou a programação do Sábado Fácil, que será realizado no dia 12 e contará com atividades especiais em comemoração ao Dia dos Pais. As atividades ocorrem na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, das 9h às 16h. Já as lojas permanecem abertas das 8h às 17h.

Será oferecido corte de cabelo, design de sobrancelha, manicure, massagem, teste de de visão, verificação da pressão arterial, exames laboratoriais de glicemia. Haverá atividades de lazer como piscina de bolinha, pintura facial e jogos de mesa. A animação musical ficará por conta de Eletroldo On Men e Igor Alves Balbinat. Além disso, um dos grandes destaques da programação é a exposição de carros antigos e motos customizadas.

Confira a Programação do Sábado Fácil:

Atividades de Saúde

Aferimento de Pressão Arterial das 9h às 16h;

Teste de Acuidade Visual das 9h às 16h;

Exames Laboratoriais de Glicemia Capilar das 9h às 16h;

Corte de Cabelo das 9h às 16h;

Manicure das 9h às 16h;

Massagem das 9h às 16h;

Orientação com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque das 9h às 16h

Orientação com a Unimed Brusque das 9h às 16h

Atividades de Lazer



Piscina de Bolinha das 9h às 16h;

Jogos de Mesa das 9h às 16h;

Pintura Facial das 9h às 16h;

Escultura de Balões das 9h às 16h;

Atividades Culturais

Exposições de artesanatos das 9h às 16h

Contação de Histórias de Dia dos Pais às 10h

Apresentação Musical: Eletroldo On Men com Silvano Baron das 9h às 11h

Apresentação Musical: Igor Alves Balbinat, das 11h30 às 13h

Sábado Sonoro (alunos da Fran e Davi) das 14h às 16h

Exposição de carros antigos com o Brusque Car Club das 9h às 16h

Exposição de motos customizadas com a Easy Raiders das 9h às 16h

OAB Cidadã – Orientações para a comunidade

Sorteio de cestas aos pais

Em comemoração ao Dia dos Pais a CDL sorteará cinco cestas. Para participar do sorteio basta comprar nas lojas associadas à CDL do Centro de Brusque, onde o cliente receberá um cupom para preencher e depositar em uma urna da CDL que estará no stand do sábado fácil na praça Barão de Schneeburg.