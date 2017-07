CDL Brusque realiza Concerto Açoriano dia 1º de agosto

Em comemoração ao aniversário de 157 anos de Brusque, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura, realiza no dia 1º de agosto, o Concerto Açoriano.

Apresentado pela Associação Coral de Florianópolis (ACF), o evento acontece às 20h no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) e a arrecadação dos valores dos ingressos será revertida para a campanha Maratona de Brinquedos de 2017 da entidade.

A campanha já está em sua 7ª edição e tem como objetivo arrecadar brinquedos novos para serem distribuídos em comunidades carentes de Brusque, no mês de dezembro.

Com um repertório de músicas compostas por catarinenses, como os brusquenses Aldo Krieger e Edino Krieger, e inspiradas na cultura açoriana, o objetivo do grupo é apresentar o concerto não apenas nas cidades litorâneas, com forte influência açoriana, mas em outras cidades do estado promovendo um congraçamento das diversas culturas que formam Santa Catarina.

“É importante que o público adquira os ingressos de forma antecipada, já que temos apenas 280 lugares no teatro do Cescb. É um presente que vamos dar para a cidade e também para as crianças carentes que serão contempladas com a campanha Maratona de Brinquedos, no mês de dezembro”, declara o presidente da CDL Brusque, Michel Belli.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da CDL Brusque no valor de R$ 10 ou um brinquedo novo. Informações: (47) 3211-8003 ou 99983-2997.

Saiba mais

O concerto é uma homenagem aos colonizadores açorianos que chegaram à Ilha de Santa Catarina entre 1748 e 1754 e deram uma personalidade muito peculiar ao litoral catarinense. Eles trouxeram devoções populares, expressões artísticas e religiosas e uma forma muito particular de enxergar o mundo.

A Associação

Com 56 anos de atividades ininterruptas, a Associação Coral de Florianópolis busca com suas apresentações e turnês difundir a arte do canto coral pelo estado de Santa Catarina com um repertório variado que vai do erudito ao sacro, popular e folclórico. Uma das preocupações na concepção do repertório é a qualidade das composições e dos arranjos buscando agradar ao público de todas as idades.

Atualmente a ACF tem 56 cantores distribuídos entre os quatro naipes de voz: sopranos, contraltos, tenores e baixos, além de um regente titular, uma preparadora vocal, um ensaiador de naipe e um pianista. A média de idade de seus integrantes é de 61 anos, uma prova viva do que a música pode fazer pela qualidade de vida das pessoas, tantos as que cantam como as que apreciam os bons concertos.

Programação do Concerto

1-Florianópolis – música Osvaldo Ferreira de Melo. Letra Anibal Nunes Pires, ambientada para coro Maestro Peluso

2 – Canção Praieira nº 3 – Canoa no Mar – Osvaldo Ferreira de Melo, arranjo Maestro Aldo Krieger

3 – Vestido de Renda – Maria da Graça Brum

4 – Ode ao Pescador – Osvaldo Ferreira de Melo, harmonização e arranjo para coro Maestro Peluso

1º Movimento: Alvorecer

2º Movimento: A Pesca

3º Movimento: Retorno e Festa

4º Movimento: Nova Madrugada

5 – Pequena Suite Coral – Osvaldo Lacerda

1º Movimento – Cateretê

2º Movimento – Lundu

3º Movimento – Marcha de Rancho

6 – Passacalha – Edino Krieger

7 – Rancho 71 – Nelson Russi Wagner, arranjo Edino Krieger

8 – Rancho do Amor à Ilha – Cláudio Alvim Barbosa (Zininho) – Arranjo Maestro Aldo Krieger

9 – Lagoa da Conceição – Neco, arranjo Maestro Carlos Besen

Equipe Artística

Regente titular – Luiz Carlos Laus de Souza (Tibi Laus)

Regente convidado– Guilherme Albanaes

Pianista – Vanderlei Jochem

SERVIÇO

Concerto Açoriano – Associação Coral de Florianópolis

Terça-feira, 1º de Agosto

Horário: às 20h

Local: Teatro do CESCB

Rua Pedro Werner, 180 Centro – 1º andar

Ingressos: R$ 10 ou um brinquedo novo, disponíveis na sede da CDL Brusque

Informações: (47) 3211-8003 ou 99983-2997