CDL de Guabiruba começar a ofertar certificado digital aos associados

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Guabiruba, em parceria com a CDL de Brusque, passou a oferecer o certificado digital aos associados desde a semana passada. A ferramenta é importante, principalmente, para empresas que usam a nota fiscal eletrônica, e também para pessoas jurídicas que precisam realizar movimentações na Receita Federal e outros órgãos oficiais.

O certificado digital – seja o e-CPF ou o e-CNPJ – é uma facilidade para as empresas. Com ele, é possível assinar digitalmente, e com valor jurídico, diversos documentos. O representante da pessoa jurídica pode realizar movimentações e transações financeiras sem sair do lugar, o que resulta em ganho de tempo.

A presidente da CDL de Guabiruba, Patrícia Rothermel Ebel, diz que o certificado é importante para as empresas, por isso, em parceria com a “madrinha” CDL de Brusque, a ferramenta foi disponibilizada. Associados têm desconto, mas a comunidade em geral pode entrar em contato com a entidade de lojistas.

Caminhada longa

A oferta do certificado digital é apenas a última ação da CDL para os associados guabirubenses. No dia 31 de julho, a entidade comemorará o aniversário de três de fundação.

Para a presidente, a CDL de Guabiruba tem motivos para se orgulhar. Quando começou, havia 67 associados. Muitos comerciantes ficavam receosos de se associar, mas, aos poucos, a entidade ganhou confiança e importância.

“Hoje, a CDL tem 108 associados”, conta Patrícia. Em três anos, o crescimento foi de 61,19% no volume de sócios.

Nestes três anos, foram realizadas palestras e ações voltadas aos comerciantes. Uma das principais iniciativas, ressalta a presidente da CDL de Guabiruba, é o Sábado Mais, semelhante ao Sábado Fácil, de Brusque.

Segundo Patrícia, já há outros Sábados Mais planejados para: Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Na visão da presidente, essa iniciativa visa valorizar o comércio guabirubense, e não concorrer com Brusque.

“O foco da CDL é no comerciante, mas ajuda a desenvolver toda Guabiruba”, diz Patrícia.