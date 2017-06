CDL de Brusque comemora 48 anos de história e crescimento no número de associados

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) Brusque reuniu na noite de quarta-feira, 7, toda diretoria, para assembleia de prestação de contas do primeiro trimestre de 2017 e ainda, para as comemorações dos 48 anos da entidade.

O atual presidente Michel Gartner Belli, relembrou a criação do então Clube de Diretores Lojistas, em 1969, por 26 associados, que tinham como objetivo principal fundar o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). “Para mim é um motivo de orgulho fazer parte dessa história. São 48 anos de existência da entidade. Hoje a CDL engloba vários serviços que são prestados aos seus associados e que ajudam a própria comunidade de Brusque”.

Consultas no SPC, Registro com Protesto, Cartão da CDL são alguns dos serviços disponibilizados aos associados da entidade, além de palestras, workshops e treinamentos que são promovidos constantemente e auxiliam no desenvolvimento do comércio, na avaliação de Belli.

Além disso, a entidade também é responsável pelo gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo na área central da cidade, a Área Azul, o que garante um maior fluxo de clientes durante o dia inteiro no comércio. São ações como esta que reforçam o comprometimento da entidade com seus associados e toda cidade de Brusque.

Crescimento de associados

A credibilidade conquistada pela CDL ao longo dos anos, diante de tantas ações realizadas, é refletida de forma muito positiva em seu número de associados, que teve um crescimento significativo. “Analisamos os últimos três anos e vimos números animadores. Em 2015 tínhamos cerca de 500 associados e agora já contamos com aproximadamente 800. Isso nos motiva ainda mais, pois percebemos que a CDL Brusque é muito bem vista na cidade”, comenta Belli.

Há quase um ano e meio à frente da entidade, o presidente também tece elogios a toda diretoria, que atua em sintonia na resolução dos assuntos trazidos para discussão.

Posicionamento

Sempre atenta aos assuntos da cidade, a CDL expõe sua opinião e posicionamento, cobrando soluções e também se colocando à disposição para ajudar. “Estamos sempre de olho no conjunto político porque entendemos que eles precisam de ajuda, assim como nós também precisamos de ajuda do poder público. Temos que nos unir. Então quando vemos que está acontecendo algo que não é bom para a cidade, nós nos manifestamos também”, destaca o presidente.

Saiba Mais

O primeiro presidente do Clube de Dirigentes Lojistas de Brusque foi Antônio Cervi, que teve como seu vice, Norberto Geraldo Schlindwein. A reunião que fundou o Clube em 3 de junho de 1969 foi realizada na Sociedade Esportiva Bandeirante e contou com a presença de Frederico de Souza, presidente do CDL de Itajaí e José Dias, vice-presidente do CDL de Florianópolis, considerados padrinhos do então CDL Brusque.

O Clube de Dirigentes Lojistas passou a chamar-se Câmara de Dirigentes Lojistas em 1995, 26 anos após sua fundação.