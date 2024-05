CDL de Brusque comemora 55 anos com palestra do ultramaratonista Daniel de Oliveira; saiba como participar

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque completa no dia 3 de junho 55 anos de fundação. Para celebrar a data, a entidade realiza no dia 7 de junho, a palestra “Destruindo o Impossível”, com o atleta Daniel de Oliveira, ultramaratonista, campeão mundial, recordista pan-americano e conhecido por ser um dos únicos a fazer todas as distâncias do triathlon.

O evento será no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), a partir das 19h. Para associados da entidade, a venda de ingressos já iniciou, no valor de R$ 75 e os interessados devem entrar em contato com a CDL Brusque através do Whats App: (47) 9 9944-7619.

Já para não associados, os ingressos estão disponíveis no valor de R$ 150 (+ taxa site) e podem ser adquiridos pelo Sympla. As vagas são limitadas.

O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, convida todos os associados e a comunidade a participar do evento em comemoração aos 55 anos da entidade criada para apoiar o comércio local.

“Esta é uma data muito importante para a CDL Brusque e nada melhor do que comemorar ouvindo uma história inspiradora, de persistência e superação. Convido todos os nossos associados e a comunidade para partilhar conosco esse momento especial”, diz.

Após a palestra, será servido um coquetel em comemoração ao aniversário da entidade.

O evento é uma realização da CDL Brusque e conta com patrocínio do Sebrae, Unifebe, Sicoob Maxicrédito e Sicredi.

Sobre o palestrante

Natural do Rio de Janeiro, o atleta Daniel de Oliveira construiu sua vida pessoal e profissional em Blumenau. Pratica esportes desde os 14 anos e há mais de uma década é ultramaratonista.

É um dos únicos atletas das Américas a realizar todas as distâncias do triathlon, desde o short até o double deca e também um dos únicos atletas do mundo a realizar a maior distância da história do triathlon duas vezes. Já completou 50 horas nadando, 11 dias pedalando e 10 dias correndo, além de realizar mais de 65 vezes a distância do Ironman.

Palestrante desde 2018, Daniel viaja o país levando sua história para aqueles que buscam alcançar feitos extraordinários na vida.

