CDL de Brusque divulga ganhadores do sorteio final da promoção Comprar Aqui dá Sorte
Campanha distribuiu mais 28 prêmios nesta terça-feira
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realizou, no fim da tarde desta terça-feira, 23, na praça Barão de Schneeburg, o sorteio final da promoção Comprar Aqui dá Sorte 2025.
Nesta segunda etapa da tradicional promoção de Natal, os participantes concorreram a 28 prêmios: dez vales-compra de R$ 500, 15 vales-compra de R$ 1 mil, uma scooter e duas motocicletas Honda Biz 125.
O primeiro sorteio da campanha foi realizado em 6 de dezembro, quando foram sorteados uma scooter elétrica, dez vales-compra de R$ 1 mil e dez vales-compra de R$ 500.
Mais de 90 estabelecimentos participantes de Brusque e Botuverá distribuíram mais de 400 mil cupons aos consumidores durante a promoção, iniciada em novembro. A cada R$ 50 em compras nas lojas credenciadas, os consumidores recebiam cupons para concorrer aos sorteios.
As ganhadoras das duas motocicletas Honda Biz 125 sorteadas nesta terça-feira foram Sabrina Pavesi Simão e Renata Colombi. Renata Gregório foi a contemplada com uma Scooter Forever S3.
Os ganhadores dos dez vales-compra de R$ 500 foram: Ednea Nardin; Evandro da Silva; Larissa Aparecida Weber; Jéssica Rosane; Paulo Renato Fischer; Gomes Steffen Gonçalves; Jaqueline Silva; Taline Rodrigues de Souza Santos; Lucas Huber e Jaime Nilton Mafezzoli.
Já os 15 vales-compra de R$ 1 mil foram para: Sônia Ertal; Adilson Rescarolli; Daniel Rodrigo Campos; Rodrigo Cavichioli; José Belarmino Segala; Eduardo Felipe Jorge; Tânia Fronza; Cristiano Souza; Marilda Silveira; Letícia Quirino da Silva Oliveira; Luiz Guilherme Soligo Zanolla; Maicon Ambrósio da Silva; Cleunir Luiz Tressino; Jackson Innocenti e Odete Heckert.
Nesta edição, além do sorteio em duas etapas, a promoção Comprar Aqui dá Sorte trouxe uma novidade: o formato digital. O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, destaca que o novo modelo foi bem recebido pelos consumidores e deverá ser aprimorado na próxima edição.
“Houve grande adesão dos consumidores. Foram mais de 26 mil downloads do aplicativo da CDL, ou seja, mais de 26 mil pessoas comprando no comércio da nossa cidade, com mais de 400 mil cupons participando da promoção. Para o próximo ano, queremos melhorar ainda mais e ampliar a oferta de estabelecimentos participantes”, afirma.
Segundo o presidente, a campanha cumpriu novamente seu principal objetivo, que é a valorização do comércio local.
“Percebemos grande fluxo de vendas no comércio. As lojas participantes se beneficiaram da divulgação intensa da promoção. Agradecemos a todos os parceiros e, especialmente, aos consumidores que atenderam ao nosso chamado e compraram no comércio local, fortalecendo a economia, gerando emprego e renda e contribuindo para que os impostos permaneçam na nossa cidade, beneficiando a todos”, ressalta.
Confira os ganhadores:
Motocicleta Honda Biz 125
Sabrina Pavesi Simão – Agrocampo
Renata Colombi – Kohler Joalheria
Scooter Forever S3
Renata Gregório – Aradefe Malhas
Vale-compras de R$ 1 mil
Sônia Ertal – Dicasa Móveis e Eletrodomésticos
Adilson Rescarolli – Mercado Lageado
Daniel Rodrigo Campos – Posto Memo
Rodrigo Cavichioli – Auto Posto Santa Luzia
José Belarmino Segala – Lua Encantada
Eduardo Felipe Jorge – Posto Memo
Tânia Fronza – Alto Estilo
Cristiano Souza – Kohler Joalheria
Marilda Silveira – Cia do Pé Calçados
Letícia Quirino da Silva Oliveira – Agrocomercial Vale do Cedro
Luiz Guilherme Soligo Zanolla – Lemus Calçados
Maicon Ambrósio da Silva – Loja Adriano
Cleunir Luiz Tressino – Coremma
Jackson Innocenti – Auto Posto Santa Luzia
Odete Heckert – Aqui é 10
Vale-compras de R$ 500
Ednea Nardin – Coremma
Evandro da Silva – Lemus Calçados
Larissa Aparecida Weber – Mega Motos
Jéssica Rosane – Kohler Joalheria
Paulo Renato Fischer – Talinda
Gomes Steffen Gonçalves – Lemus Calçados
Jaqueline Silva – Kohler Joalheria
Taline Rodrigues de Souza Santos – Kital
Lucas Huber – Kohler Joalheria
Jaime Nilton Mafezzoli – Calçados Gevaerd