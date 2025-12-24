CDL de Brusque divulga ganhadores do sorteio final da promoção Comprar Aqui dá Sorte

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realizou, no fim da tarde desta terça-feira, 23, na praça Barão de Schneeburg, o sorteio final da promoção Comprar Aqui dá Sorte 2025.

Nesta segunda etapa da tradicional promoção de Natal, os participantes concorreram a 28 prêmios: dez vales-compra de R$ 500, 15 vales-compra de R$ 1 mil, uma scooter e duas motocicletas Honda Biz 125.

O primeiro sorteio da campanha foi realizado em 6 de dezembro, quando foram sorteados uma scooter elétrica, dez vales-compra de R$ 1 mil e dez vales-compra de R$ 500.

Mais de 90 estabelecimentos participantes de Brusque e Botuverá distribuíram mais de 400 mil cupons aos consumidores durante a promoção, iniciada em novembro. A cada R$ 50 em compras nas lojas credenciadas, os consumidores recebiam cupons para concorrer aos sorteios.

Os premiados

As ganhadoras das duas motocicletas Honda Biz 125 sorteadas nesta terça-feira foram Sabrina Pavesi Simão e Renata Colombi. Renata Gregório foi a contemplada com uma Scooter Forever S3.

Os ganhadores dos dez vales-compra de R$ 500 foram: Ednea Nardin; Evandro da Silva; Larissa Aparecida Weber; Jéssica Rosane; Paulo Renato Fischer; Gomes Steffen Gonçalves; Jaqueline Silva; Taline Rodrigues de Souza Santos; Lucas Huber e Jaime Nilton Mafezzoli.

Já os 15 vales-compra de R$ 1 mil foram para: Sônia Ertal; Adilson Rescarolli; Daniel Rodrigo Campos; Rodrigo Cavichioli; José Belarmino Segala; Eduardo Felipe Jorge; Tânia Fronza; Cristiano Souza; Marilda Silveira; Letícia Quirino da Silva Oliveira; Luiz Guilherme Soligo Zanolla; Maicon Ambrósio da Silva; Cleunir Luiz Tressino; Jackson Innocenti e Odete Heckert.

Comércio local valorizado

Nesta edição, além do sorteio em duas etapas, a promoção Comprar Aqui dá Sorte trouxe uma novidade: o formato digital. O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, destaca que o novo modelo foi bem recebido pelos consumidores e deverá ser aprimorado na próxima edição.

“Houve grande adesão dos consumidores. Foram mais de 26 mil downloads do aplicativo da CDL, ou seja, mais de 26 mil pessoas comprando no comércio da nossa cidade, com mais de 400 mil cupons participando da promoção. Para o próximo ano, queremos melhorar ainda mais e ampliar a oferta de estabelecimentos participantes”, afirma.

Segundo o presidente, a campanha cumpriu novamente seu principal objetivo, que é a valorização do comércio local.

“Percebemos grande fluxo de vendas no comércio. As lojas participantes se beneficiaram da divulgação intensa da promoção. Agradecemos a todos os parceiros e, especialmente, aos consumidores que atenderam ao nosso chamado e compraram no comércio local, fortalecendo a economia, gerando emprego e renda e contribuindo para que os impostos permaneçam na nossa cidade, beneficiando a todos”, ressalta.

Confira os ganhadores:

Motocicleta Honda Biz 125

Sabrina Pavesi Simão – Agrocampo

Renata Colombi – Kohler Joalheria

Scooter Forever S3

Renata Gregório – Aradefe Malhas

Vale-compras de R$ 1 mil

Sônia Ertal – Dicasa Móveis e Eletrodomésticos

Adilson Rescarolli – Mercado Lageado

Daniel Rodrigo Campos – Posto Memo

Rodrigo Cavichioli – Auto Posto Santa Luzia

José Belarmino Segala – Lua Encantada

Eduardo Felipe Jorge – Posto Memo

Tânia Fronza – Alto Estilo

Cristiano Souza – Kohler Joalheria

Marilda Silveira – Cia do Pé Calçados

Letícia Quirino da Silva Oliveira – Agrocomercial Vale do Cedro

Luiz Guilherme Soligo Zanolla – Lemus Calçados

Maicon Ambrósio da Silva – Loja Adriano

Cleunir Luiz Tressino – Coremma

Jackson Innocenti – Auto Posto Santa Luzia

Odete Heckert – Aqui é 10

Vale-compras de R$ 500

Ednea Nardin – Coremma

Evandro da Silva – Lemus Calçados

Larissa Aparecida Weber – Mega Motos

Jéssica Rosane – Kohler Joalheria

Paulo Renato Fischer – Talinda

Gomes Steffen Gonçalves – Lemus Calçados

Jaqueline Silva – Kohler Joalheria

Taline Rodrigues de Souza Santos – Kital

Lucas Huber – Kohler Joalheria

Jaime Nilton Mafezzoli – Calçados Gevaerd