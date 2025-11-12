CDL de Brusque divulga sugestão de horário especial de Natal

Com a aproximação do período de fim de ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque divulga a sugestão de horário especial de atendimento para o comércio local, para que o público possa realizar as compras de Natal com mais tranquilidade.

Neste ano, o horário estendido inicia no sábado, 6 de dezembro, com sugestão para que as lojas fiquem abertas até as 18h. De 8 a 12 de dezembro, de segunda a sexta-feira, a CDL sugere que o comércio funcione até as 21h.

No fim de semana, o horário sugerido para o sábado, 13, é até as 18h, e no domingo, 14, das 15h às 21h.

De 15 a 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira, o atendimento sugerido também é até as 21h, enquanto no sábado, 20, o funcionamento indicado é até as 18h, e no domingo, 21, das 9h às 21h.

Na segunda e terça-feira, 22 e 23, a sugestão é que o atendimento ocorra até as 21h. Já na quarta-feira, 24, véspera de Natal, as lojas devem funcionar das 8h às 12h.

“Para atender a todos com conforto e tranquilidade, a CDL e o Sindilojas Brusque elaboraram o calendário de Natal. Acreditamos que, com essa programação, todos poderão encontrar um momento para escolher seus presentes e vivenciar o espírito natalino”, afirma o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

Confira os horários sugeridos:

06/12 (sábado) – até as 18h

08 a 12/12 (segunda a sexta-feira) – até as 21h

13/12 (sábado) – até as 18h

14/12 (domingo) – das 15h às 21h

15 a 19/12 (segunda a sexta-feira) – até as 21h

20/12 (sábado) – até as 18h

21/12 (domingo) – das 9h às 21h

22 e 23/12 (segunda e terça-feira) – até as 21h

24/12 (quarta-feira) – das 8h às 12h

Comprar Aqui Dá Sorte

Desde 1º de novembro, a CDL Brusque realiza a promoção “Comprar Aqui Dá Sorte” de 2025.

Assim como nas edições anteriores, a cada R$ 50 em compras nas lojas associadas à entidade e identificadas com a promoção, o cliente recebe um cupom e concorre a duas motos Honda Biz, duas Scooters Forever S3 1000W, 25 vales-compra de R$ 1.000 e 20 vales-compra de R$ 500.

Nesta edição, os sorteios ocorrem em duas datas: o primeiro em 6 de dezembro, às 12h, e o segundo em 23 de dezembro, às 17h, ambos na praça Barão de Schneeburg.

Mais informações podem ser conferidas no link: https://encurtador.com.br/KQnZ

