CDL de Brusque promove primeira edição do Sábado Fácil de 2025 neste dia 8

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza no dia 8 de fevereiro, a primeira edição do Sábado Fácil de 2025, na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

As atividades na praça iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, teste de acuidade visual, manutenção e limpeza de óculos, consultas de crédito, artesanato.

Além disso, haverá apresentações musicais, presença da Vigilância da Saúde, e oficinas de elétrica, automação e modelagem.

Já as crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, cama elástica, pintura facial e jogos de mesa.

O trenzinho também estará presente nesta edição e será gratuito, das 8h às 14h, oferecido através da parceria com o Núcleo de Cooperativas da Acibr.

Horário estendido

A sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcionam em horário estendido, até às 17h.

“Sabemos o quanto a população aproveita as atrações e serviços oferecidos neste dia na praça e também prestigia o nosso comércio local que funciona até as 17 horas. O Sábado Fácil já faz parte do calendário da cidade e assim como já ocorreu nas edições anteriores, com certeza este primeiro Sábado Fácil também será sucesso de público. Convidamos a todos para prestigiarem”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

