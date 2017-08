CDL de Brusque realiza happy hour para recepcionar novos empresários

Na noite de quarta-feira, 23, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), realizou a primeira edição do happy hour, um evento que acolhe e dá boas-vindas aos novos associados da entidade.

“O objetivo é a integração. Não queremos mais ser apenas a Câmara dos Lojistas. O nosso compromisso agora é se tornar a Casa do Lojista. Fazer com que a entidade seja um espaço diferente e que os empresários entendam que tudo que existe aqui é deles. Esperamos que todos possam chegar e se sentir em casa”, avalia o presidente da CDL, Michel Belli.

Durante o encontro foram apresentados os serviços prestados pela entidade. A maioria dos associados procura a entidade em busca do convênio mantido com o SPC/Serasa. A lista de vantagens, no entanto, é muito maior do que isso.

“Realizamos cursos, palestras, workshops, treinamentos. Oferecemos convênios e serviços que são importantes para o comércio. Além disso, desempenhamos um papel essencial através do lobby político. Por meio desta intervenção é possível buscar melhorias que afetam diretamente toda a comunidade”, observa Belli.

Além do convênio com o SPC/Serasa, a CDL Brusque neste momento finaliza o projeto de um cartão de compras exclusivo, que será lançado em setembro. Há, ainda, a Certificação Digital, Registro com Processo e Registro com Cobrança. A entidade também aposta em eventos para o fortalecimento do setor, como o Sábado Fácil, a CDL nos Bairros e a Super Sexta em Botuverá.

“Outra finalidade do evento de hoje é possibilitar esse networking. Pedimos aos novos associados para trazer cartão de visita e trocar informações. Criamos um ambiente aconchegante e descontraído para permitir que o diálogo aconteça. Esperamos que bons negócios possam começar aqui”, pontua Belli.

Engajamento

Faz cerca de um ano e meio que a família do empresário Marcelo Abreu e Silva mora em Brusque. Eles deixaram a violência do Rio de Janeiro para vivenciar uma nova história na cidade e, há cinco meses, fundaram a loja de roupas infantis Ana e João Moda Infantojuvenil.

“Passamos a nos interessar pelas ações realizadas pela CDL Brusque, sobretudo durante o Sábado Fácil. As nossas colaboradoras já trabalharam em lojas associadas à entidade e nos falaram sobre as vantagens. Nos tornamos associados há cerca de dois meses e estamos felizes com a parceria’, descreve Silva.