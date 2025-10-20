CDL de Guabiruba promove noite especial para mulheres no Encontro Outubro Rosa

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Guabiruba realiza, na sexta-feira, 24, a partir das 19h, o Encontro Outubro Rosa – Mulheres em Movimento, na Fischer Eventos, localizada na rua São Pedro, em Guabiruba. O evento tem como objetivo celebrar a vida e compartilhar histórias inspiradoras.

A programação é gratuita, mas as vagas já estão esgotadas. Para participar, é necessário apresentar a fitinha de acesso e doar 1 kg de alimento não perecível.

A estimativa é de que cerca de 230 mulheres participem da noite especial, que contará com a presença da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque, das princesas de Guabiruba e da primeira-dama do município.

O evento inicia com a palestra “Saúde da Mulher: Quem cuida de quem cuida?”, ministrada pela palestrante Ana Paula dos Santos . Em seguida, haverá coquetel especial; às bebidas alcoólicas serão de responsabilidade das participantes. Para encerrar a noite, a diversão ficará por conta do cantor Alex Raiz, a partir das 21h.

