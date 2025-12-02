CDL e Sindilojas celebram papel das câmeras de monitoramento nos índices de segurança de Brusque

Uma reunião na Câmara de Brusque nesta terça-feira, 2, celebrou o papel das câmeras de monitoramento nos bons índices de segurança pública da cidade. A iniciativa foi da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista (Sindilojas).

Recentemente, Brusque foi considerada a cidade com menor percentual de homicídios do Brasil, em comparação com outros municípios que têm mais de 100 mil habitantes. A pesquisa leva em consideração dados de 2024.

Hoje, há cerca de 80 câmeras espalhadas por Brusque, Guabiruba e Botuverá. A implantação do equipamento foi uma proposta das entidades. Segundo Marcelo Gevaerd, presidente do Sindilojas, a atuação das entidades sempre ocorreu nos bastidores, com objetivo de auxiliar o trabalho das forças de segurança.

“Uma vez, quando houve um assalto perto do Tiro de Guerra, o crime foi solucionado com uma das 11 câmeras que tínhamos instaladas. Hoje, há 80, sem haver dinheiro público envolvido. Foram os empresários. Tenho convicção que as câmeras fazem parte da conquista de Brusque como cidade mais segura do Brasil”.

O próximo passo defendido pelas entidades é a implantação de câmeras de reconhecimento facial. O comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), tenente-coronel Pedro Machado, e o delegado regional Fernando de Faveri participaram da reunião. Beto Staack, ex-presidente da CDL, lembrou do início do projeto de implantação das câmeras de monitoramento.

“Hoje, estamos comemorando o título de cidade mais segura do Brasil. No passado, esta ideia [de implantação das câmeras] foi pensada e teve adesão do empresariado brusquense”, disse Beto.

Fabricio Zen, também ex-presidente da CDL, afirmou que o projeto de implantação das câmeras teve grande avanço em 2018. Ele destacou o papel da Protenet, empresa prestadora do serviço.

“O associativismo que pregamos é o que vem sendo o case de sucesso das câmeras. Sem o empresariado acreditar, não teríamos as câmeras. É uma ferramenta que dá suporte à Polícia Militar e à Polícia Civil”.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

