CDL promove palestra beneficente em prol da Campanha Maratona de Brinquedos

Em um mercado cada vez mais exigente, não basta ser um bom profissional: é preciso ser referência na sua área. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) realiza na noite do dia 10 de julho, às 19h30, no teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) a palestra “Pessoas Incríveis – Como se transformar em um profissional de referência?”, com Adonai Zanoni.

A palestra é beneficente e os valores arrecadados com os ingressos serão voltados para a Campanha Maratona de Brinquedos da CDL Brusque. A campanha já está em sua 7ª edição e tem como objetivo arrecadar brinquedos novos para serem distribuídos em comunidades carentes de Brusque, no mês de dezembro.

“Esta será uma palestra que com certeza ficará na memória de todos que puderem assisti-la. Já tive a oportunidade de conferir outras palestras do Adonai, que é um profissional incrível. Conseguimos um valor bacana para a CDL Brusque, por se tratar de um palestrante como ele e esperamos todos nesse evento beneficente”, declara o presidente da CDL Brusque, Michel Belli.

Os ingressos têm valor de R$ 30 para associados da CDL e estudantes; e R$ 50 para não associados. Para associados da CDL que adquirirem acima de 5 ingressos, o valor é de R$ 20.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da CDL Brusque. O evento é voltado para toda a população de Brusque e região. Mais informações: comunicacao@cdlbrusque.org.br ou (47) 3211-8003 ou 99983-2997.

“Entre os temas, vamos falar sobre como eliminar os ‘roubadores’ de energia, e como é possível administrar melhor o seu tempo para ser um excelente profissional no mercado de trabalho. Esperamos que toda a comunidade da região possa estar presente”, comenta Zanoni.

Saiba mais

Focado no desenvolvimento humano nas organizações, Adonai Zanoni é especialista em gestão empresarial, projetos especiais e coaching. Sua trajetória profissional percorreu a área de desenvolvimento de sistemas, administração, gestão de pessoas, comunicação e marketing.

Trabalhou em diversas organizações em Santa Catarina, ligadas ao setor automotivo, hoteleiro, alimentício, TI, comunicação e marketing.

Conselheiro, empreendedor e palestrante com mais 630 palestras realizadas em todo o Brasil, atendeu a grandes organizações no Brasil, tais como a Subway, TIM, Oi Brasil Telecom, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, entre outras.

Utiliza o bom humor, a descontração e a força do entusiasmo para transmitir uma onda de otimismo nas organizações, ampliando os canais de comunicação, integração e cooperação, bem como os níveis de resultado e qualidade nas tarefas organizacionais.