Celebração à cultura polonesa será realiza nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 25, será realizado o 11º Evento Cultural Polonês, na Sociedade Beneficente de Brusque. A celebração ao Dia Municipal da Imigração Polonesa começa com missa comemorativa no Santuário de Azambuja, 19h30.

Após, no Beneficente, haverá degustação de wodka polonesa com a apresentação do Krak Trio, da Cracóvia, às 20h30. O jantar típico polonês será servido às 21h30, e após será realizado a Soirée dançante com a BrusBand, às 22h30. Os ingressos podem ser adquiridos na livraria Gralha Azul (Archer Loja 3) ou na WDCom. Mais informações: 3355-5555.