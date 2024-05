Nesta quinta-feira, 30, ensolarada de Corpus Christi em Brusque, a cidade se encheu de cores e fé. Este feriado, especialmente significativo para os católicos, trouxe os fiéis às ruas para enfeitar os tradicionais tapetes coloridos que marcam esta data tão especial.

Nossa coluna percorreu diversos pontos da cidade, onde fotos espetaculares foram então capturadas, ilustrando a energia positiva emanada pelas pessoas.

Corpus Christi e os tapetes coloridos

Desde as primeiras horas da manhã, moradores de todas as idades se reuniram com entusiasmo para confeccionar os tapetes de serragem, flores e outros materiais, criando verdadeiras obras de arte, encantando a todos.

O ato de enfeitar as ruas não é apenas uma demonstração de talento e criatividade, mas também um gesto de devoção e gratidão.

A celebração de Corpus Christi em Brusque não se limitou apenas à confecção dos tapetes. A cidade foi palco de missas solenes, realizadas em várias igrejas, onde os fiéis puderam renovar sua fé e celebrar a presença de Cristo na Eucaristia.

Cada missa foi marcada por um clima de união e espiritualidade, reforçando os laços da comunidade de fé, arte e comunhão.

Corpus Christi em fotos

Mais adiante, você poderá conferir uma seleção de fotos capturadas nesta quinta-feira ensolarada, ilustrando de forma objetiva os cenários e momentos vividos durante este feriado de Corpus Christi em Brusque.

As imagens não só documentam a beleza dos tapetes, mas também a dedicação e o fervor dos fiéis que participaram desta celebração.

Se dúvida, um dia inesquecível, onde a tradição e a fé se entrelaçaram, trazendo então um sentimento de esperança e renovação para todos.

Feriado de Corpus Christi em Brusque

