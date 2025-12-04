Celebração de São Nicolau estreia estrutura inédita no parque municipal de Guabiruba; veja novidades

O dia de São Nicolau, celebrado no sábado, 6, será marcado por uma programação especial em Guabiruba. A partir das 18h30, o tradicional Desfile de São Nicolau toma as ruas da cidade com a presença do Pelznickel, São Nicolau e Christkindl.

Neste ano, o desfile terá dois grupos saindo simultaneamente da nova sede da Sociedade do Pelznickel, no Parque Municipal, e percorrendo diferentes regiões: um grupo seguirá em direção aos bairros Guabiruba Sul e São Pedro, enquanto o outro contemplará os bairros Aymoré e Centro.

Moradores da Pomerânia, Alsácia e Lorena poderão acompanhar na rotatória, e os do Lageado Baixo podem acompanhar da rotatória da saída do parque. O objetivo é aproximar ainda mais a tradição das famílias guabirubenses que esperam o ano todo por esta data.

Inauguração e aniversário de 20 anos

Logo após o desfile, às 20h, será realizada a inauguração oficial da nova sede da Sociedade do Pelznickel, com cerimônia restrita a convidados. O momento marca também a comemoração dos 20 anos da entidade, fundada em 6 de dezembro de 2005, após um chamado que ecoa até hoje: “Se não organizar, a tradição do Pelznickel vai acabar.”

A frase dita por Fabiano Siegel a Ivan Fischer e Vandrigo Kohler, em 2004, deu origem a um movimento que cresceu ano após ano, resgatando uma tradição ameaçada de desaparecer e transformando Guabiruba na Capital Catarinense do Pelznickel.

“Começamos com três pessoas, sem apoio, apenas com a vontade de manter viva essa cultura. Hoje, somos mais de 150 membros e temos uma nova sede construída com muito trabalho coletivo, voluntário e apaixonado. É emocionante olhar para trás e ver o quanto conquistamos juntos”, destaca Vandrigo Kohler, presidente da Sociedade.

Para o Mestre da Tradição, Fabiano Siegel, a noite representa a realização de um sonho que ultrapassa gerações.

“Quando fundamos a Sociedade, não sabíamos até onde chegaríamos. Mas sabíamos que, sem organização, a tradição se perderia. Hoje, 20 anos depois, construímos um legado que pertence a toda a cidade. É um dia para agradecer, celebrar e seguir em frente”, destaca.

A nova estrutura marca o início de uma nova fase para a Sociedade do Pelznickel, que este ano realiza a programação em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Pelznickelplatz

A Pelznickelplatz chega à sua 13ª edição inaugurando uma nova fase: com a realização na nova sede da Sociedade do Pelznickel, no Parque Municipal. Os dois fins de semana de programação, 12 a 14 e 19 a 21, prometem oferecer uma experiência completamente renovada ao público. Nas sextas e sábados, o evento acontece das 19h às 23h, e aos domingos, das 17h às 21h. A praça de alimentação abre mais cedo, sempre duas horas antes da programação oficial.

Neste ano, a estrutura foi ampliada. O novo espaço conta com o tradicional caminho da tradição onde o público interage com os Pelznickels, parque infantil e uma logística pensada para garantir mais conforto, segurança e fluidez ao visitante.

Entre as novidades está o Mercado de Natal, com venda de produtos artesanais, itens temáticos e opções de presentes. A praça de alimentação, agora instalada em em um espaço sete vezes maior do que os anteriores, trará mais variedade e agilidade no atendimento, permitindo que as famílias aproveitem cada momento com tranquilidade.

Outra mudança importante é a venda antecipada de ingressos, exclusivamente pelo aplicativo Pedidos10, no valor de R$ 13. Na bilheteria, o ingresso custará R$ 15. A compra antecipada libera a entrada por acesso exclusivo, diminuindo a fila para vivenciar a experiência da tradição.

