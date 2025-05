Durante a festa, um dos momentos mais emocionantes foi a exibição do vídeo dos 50 anos, que contou a história da empresa com atores e muito cuidado nos detalhes. A narração foi feita por Nelson Freitas.

Um legado também muito celebrado foi o respeito e a proximidade da empresa com as pessoas. “A frase que mais ouvimos foi: ‘essa festa teria deixado o vô Gueto orgulhoso’”, contou Eder, em referência ao fundador da empresa, homenageado durante a noite.

Além de olhar para o passado, a Appel Home já projeta o futuro. Rafael adiantou que a comemoração dos 50 anos é apenas o início de uma nova fase. “Ainda este ano, vamos continuar ampliando nosso portfólio com novas linhas de produtos, investir em inovação e fortalecer nossa presença no varejo”, revelou.

A festa foi a 38ª das 50 ações anunciadas pela Appel para comemorar a data. A programação inclui momentos marcantes como a reinauguração da loja no dia 25, a convenção com os 50 representantes no dia 28, o showroom com clientes de todo o Brasil e o Appel Summit, realizado no dia 29, com encerramento no dia 30.

A próxima ação promovida pela Appel Home acontece no dia 4 de maio, com a realização de um torneio entre os colaboradores da empresa.