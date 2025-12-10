Celesc afirma que ventos fortes são a causa da queda generalizada de energia em Brusque

Segundo a Celesc, os ventos fortes que atingem a região resultaram na queda de energia generalizada em Brusque. Mais de 20 mil unidades consumidoras estão sem energia.

A empresa afirma que as equipes já estão na rua atuando para que a situação se restabeleça o quanto antes, mas ainda não há previsão de horário.

Anteriormente 15 bairros haviam sido afetados, agora o número subiu para 20, sendo Águas Claras, Bateas, Cedrinho, Cedro Grande, Centro II, Dom Joaquim, Guarani, Jardim Maluche, Limeira Baixa, Paquetá, Poço Fundo, Ponta Russa, Primeiro de Maio, Rio Branco, Santa Cruz, Santa Luzia, São João, Souza Cruz, Tomaz Coelho e Zantão.

Os bairros com mais unidades consumidoras com queda de energia são Águas Claras, com aproximadamente 4.800 unidades afetadas, Dom Joaquim, com cerca de 2.200, Poço Fundo, com cerca de 1.000, Santa Luzia, com cerca de 1.400, e Primeiro de Maio e Tomaz Coelho, com aproximadamente 1.300 unidades sem fornecimento.

Leia também:

1. Chuvas da terça-feira: saiba quanto já choveu nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim

2. VÍDEO – Família morre afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/12)

4. Ciclone extratropical: veja as regiões de Santa Catarina que já foram afetadas pelo fenômeno

5. Defesa Civil de Brusque atualiza previsão de chuvas para esta terça-feira



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

