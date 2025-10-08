“Celesc está deixando a desejar”: vereadores voltam a pedir melhorias na distribuição de energia elétrica em Botuverá

A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) voltou a ser assunto na Câmara de Botuverá nesta terça-feira, 7. Os vereadores Kaiky Foster (MDB) e Maiara Colombi (MDB) reforçaram pedidos por melhorias no atendimento da Celesc ao município.

“Solicitamos a extensão da rede de energia, mais um veículo e celeridade no atendimento. Estivemos em Florianópolis e reforçamos o pedido na regional de Blumenau”, relata Kaiky.

Maiara define a Celesc como um “assunto polêmico” nas sessões da Câmara de Botuverá. “A Celesc está deixando a desejar”, diz.

A parlamentar solicitou melhorias nas redes do bairro Ribeirão Porto Franco e na parte alta da cidade. Além disso, pediu para que o atendimento na sala da Celesc fosse diário.

“Muitas pessoas vêm de longe, da parte alta, da parte baixa, e, quando chegam, a sala está fechada. Hoje, há [atendimento] somente duas vezes por semana. Pedimos para que o atendimento fosse diário. Há possibilidade de a sala estar funcionando diariamente em novembro. Vamos cobrar”.

