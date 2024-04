Celesc inicia transição para o novo sistema comercial, o Conecte, nesta terça-feira

A Celesc inicia, nesta terça-feira, 30, o processo de transição para o novo sistema comercial, o Conecte, que dará aos clientes acesso a todos os serviços da distribuidora de forma on-line, via aplicativo e agência virtual. A partir do dia 7 de maio todos os clientes já poderão ter acesso aos mais de 80 serviços sem sair de casa.

Contudo, entre os dias 30 de abril e 6 de maio, o atendimento comercial da companhia ocorrerá de forma restrita para a migração dos dados.

Pelos canais digitais, o consumidor conseguirá comunicar falta de energia e baixar a segunda via. E, nas 259 lojas, que estarão abertas normalmente, inclusive a de Brusque, os serviços também estarão disponíveis de forma parcial.

A Celesc alerta que a efetivação desses pedidos feitos neste intervalo só ocorrerá a partir do dia 7 de maio, já no novo sistema.

E no dia 6 de maio não haverá atendimento por nenhum canal para que as equipes da Celesc possam se concentrar na migração.

Os canais de atendimento telefônico da Celesc seguirão totalmente disponíveis por meio do 0800 048 0196 (emergências), 0800 048 0120 (comercial) e 0800 048 3232 (ouvidoria).

“A Celesc precisará contar com a compreensão de toda a sociedade durante a transição para o novo sistema. Nosso pedido é que, se possível, as pessoas deixem para fazer suas solicitações após essa transição, dia 7 de maio, mas todas as lojas estarão abertas para atender o cliente”, orienta o gerente do Departamento de Atendimento ao Cliente da Celesc, Mateus Silva Nascimento.

O diretor comercial, Vitor Lopes Guimarães, reforça a transformação digital do Conecte. “Com investimento total na casa dos R$ 100 milhões, o Conecte permitirá ao cliente acessar a Celesc como se fosse um banco e, em breve, ninguém precisará mais ir a uma loja da Companhia. Mas, as 295 lojas da Celesc estarão sempre abertas e à disposição da população”, destaca o diretor Comercial da Celesc, Vitor Lopes Guimarães.

Pagamento via Pix é uma das novidades

As novidades do Conecte começam já pela forma de acesso ao novo sistema. Na primeira vez será necessário realizar um cadastro com o(s) número(s) da(s) unidade(s) consumidora(s), e-mail e CPF ou CNPJ do titular. O mesmo usuário poderá acessar todas as unidades consumidoras que estiverem em seu nome. Nas outras vezes em que for acessar o sistema, o consumidor poderá fazer o login com e-mail e senha ou ainda, se preferir, vincular suas contas nas plataformas Google, Apple, gov.br e Facebook.

Outro grande incremento é a opção de pagamento da fatura de energia via Pix. A fatura, aliás, também passou por mudanças em seu visual. O novo modelo começa a ser distribuído no dia 7 de maio e traz informações úteis e organizadas de forma mais clara ao usuário.

“A apresentação do custo do consumo de energia, por exemplo, será mais detalhada, demonstrando o valor pago pela energia e por cada imposto”, explica Mateus Nascimento, gerente do Departamento de Atendimento da Celesc.

“São várias mudanças e certamente o cliente ganhará muito em praticidade e eficiência no acesso aos nossos serviços. Nas plataformas digitais, agora mais intuitivas e flexíveis, além de relatar a falta de energia, solicitar religação, troca de titularidade e ligação nova, todos os serviços estarão disponíveis. A ideia é que o cliente consiga resolver suas necessidades online e só vá às lojas se desejar”, ressalta Nascimento.

Leia também os destaques da semana:

1. 30ª Fenajeep é oficialmente lançada; confira programação, atrações e valores

2. Carlos Renaux deve arcar com custos não previstos para instalação de novas arquibancadas no estádio Augusto Bauer

3. VÍDEO – Ora-pro-nóbis florescem e roubam a cena em jardim de Brusque

4. Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

5. Circuito Beira Rio: conheça a atividade que reúne ciclistas para treinar na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: