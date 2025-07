Celesc instala totem no terminal urbano e passa a aceitar pagamento por cartão em Brusque

A Celesc passou a aceitar o pagamento de faturas por cartão de crédito e débito em Brusque. A nova forma está disponível desde segunda-feira, 21, por meio de totens instalados na loja da rua Felipe Schmidt e no terminal urbano.

A iniciativa faz parte do projeto de modernização dos serviços presenciais da Celesc, que visa oferecer mais agilidade, comodidade e digitalização no atendimento em todo o estado.

“Estamos modernizando nossos pontos físicos para oferecer mais conforto e agilidade ao consumidor. O pagamento com cartão nas lojas da Celesc é um passo importante rumo a uma experiência mais digital, segura e eficiente para a população. A ideia é que, em breve, essa modalidade também esteja disponível na agência web e no aplicativo da Celesc”, destaca o diretor comercial da Celesc, Vitor Lopes.

O gerente da Regional de Blumenau, João Marcos Ribeiro, reforça o avanço da medida. “A chegada do pagamento por cartão é um passo natural dentro do nosso compromisso com a modernização do atendimento”, afirma.

Além de Brusque, o sistema também está sendo implantado em Blumenau e Timbó. A implementação está sendo feita em etapas, com expansão prevista para outras regiões nas próximas semanas.

Confira os canais de pagamento disponíveis aos clientes da Celesc:

Cartão de crédito ou débito (nas lojas e totens)

Pix (via QR Code impresso na fatura)

Débito automático

Boleto bancário

Bancos conveniados e casas lotéricas

Parcelamento

