Celesc manda ofício à Câmara de Botuverá e anuncia retomada de atendimento diário na rua João Morelli

A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) encaminhou um ofício à Câmara de Botuverá em que responde a demandas de melhorias no serviço. A empresa vem sendo cobrada constantemente pelos parlamentares. O ofício foi lido durante sessão nesta terça-feira, 11.

Um dos anúncios é que será retomado o atendimento diário na sala da Celesc na rua João Morelli, no Centro. O local funcionava apenas duas vezes na semana, durante o período matutino. Agora, conforme o ofício, será de segunda a sexta, também de manhã, entre 8h e 12h.

Outras demandas dos vereadores foram respondidas. Maiara Colombi (MDB) celebrou o retorno da Celesc ao Legislativo. “Sabemos que não é fácil, mas solicitamos melhorias porque temos pressa, tanto da Celesc quanto da Casan. Queremos serviços com qualidade”, afirma.

Falta de energia no Ribeirão Porto Franco

Sobre o relato de constante falta de energia elétrica no bairro Ribeirão Porto Franco, a Celesc entende que o problema não está relacionado diretamente ao sistema da empresa.

A Celesc cita que a falta de energia pode ser causada por contato da rede elétrica com a vegetação, interferência de animais ou eventos climáticos severos.

Ainda no ofício, a empresa pede que sejam repassadas mais informações para que uma visita técnica possa ser agendada para verificar o problema.

Substituição de rede

Outra demanda é pela substituição de rede para o sistema trifásico, com mais capacidade de transporte de energia elétrica. Conforme a Celesc, é necessário que os interessados protocolem um pedido formal junto à empresa.

Para que a substituição seja realizada, será feita uma análise técnica detalhada. Também será verificada a necessidade produtiva que justifique a implantação da rede trifásica.

