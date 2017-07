Celso Portiolli gravará programa do SBT na Havan de Brusque na segunda-feira

O apresentador do SBT, Celso Portiolli, estará na Havan Brusque na segunda-feira, 17,. Portiolli chegará de helicóptero às 13h e toda a comunidade está convidada a participar das gravações e conhecer o apresentador de perto.

Celso Portiolli virá à cidade-sede da Havan para gravar o novo quadro do seu programa, chamado “Comprar é bom, levar é melhor”, que será transmitido pelo Domingo Legal, no SBT, a partir de 13 de agosto.

O novo quadro “Comprar é bom, levar é melhor” conta com o patrocínio das lojas Havan e tem o objetivo de realizar o sonho de 13 famílias de todo o Brasil com o valor de R$ 50 mil reais (cada) em compras na rede de lojas de departamentos mais completa do Brasil.

Em cada domingo de programa, uma família será beneficiada com a ação e o montante deverá ser distribuído entre os quatro participantes da família.

A dinâmica é a seguinte: as famílias terão uma hora para comprar o que quiserem na loja no valor de R$ 50 mil reais. Só que, para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um “quiz” de perguntas sobre conhecimentos gerais.

Cada pergunta terá um tempo determinado e se for respondida corretamente dará ao participante a possibilidade de levar para casa todos os produtos selecionados pelos jogadores.