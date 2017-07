Celso Portiolli: “O povo de Brusque está no meu coração”

Atencioso e sempre com sorriso no rosto, o apresentador Celso Portiolli conversou com a imprensa na tarde desta quinta-feira, 27, na Havan de Brusque.

Ele esteve na cidade nas duas últimas semanas onde realizou as gravações do “Comprar é bom, levar é melhor”, novo quadro do programa Domingo Legal, do SBT, que estreia em 13 de agosto e tem o patrocínio da rede de lojas brusquense.

Após a entrevista, Portiolli ainda atendeu os fãs que o aguardavam do lado de fora do estúdio montado na empresa. Luciano Hang, proprietário da Havan, acompanhou a conversa e também ganhou os olhares dos jornalistas e do público.

Além de falar do novo quadro, Portiolli contou sobre sua passagem por Brusque. Ele diz que “levará a educação e o carinho do povo brusquense no seu coração”. O apresentador, que já tem mais de 30 anos de carreira, também não economizou elogios à Havan e ao seu fundador.

Para ele, Hang é uma pessoa iluminada. “Eu já admirava o Luciano pela crescimento das lojas. Mas conhecer a Havan é uma coisa e conhecer o fundador da Havan é outra. A pilha do Luciano não acaba, essa energia não descarrega. O carisma dele é uma escola para as pessoas. Aprendi nestes dias com ele a vender melhor. O povo de Brusque e de Santa Catarina está no meu coração”, diz.

O apresentador, que já atuou em várias áreas da comunicação, afirma que sempre foi muito ativo e que gosta de trabalhar. Agora, sua mais nova paixão, conforme revela, é ser youtuber – nome atribuído aos que têm canal no Youtube. Após deixar de apresentar o programa Sabadão neste ano e com um pouco mais de tempo, Portiolli decidiu escutar o conselho de sua filha de 10 anos e criar um canal no Youtube. Hoje, são mais de 3 milhões de inscritos.

“Para chegar a 32 anos de trabalho é preciso muito amor. Se tem amor ao que se faz se vai longe. Se abrir uma padaria e tiver amor, logo será dono de uma rede de padarias”, diz o apresentador, que de forma descontraída diz que levará de Brusque “uns quatro quilos” a mais, já que foi muito bem tratado nos locais em que fez refeições.

Em sua passagem pela cidade, visitou o Casarão Garibaldi e a churrascaria Schumacher, em Guabiruba, onde saboreou o tradicional marreco. Portiolli ainda visitou o parque Beto Carrero World, em Penha.

“Foram duas semanas intensas e gostosas. Vou sentir saudade. Agradeço às pessoas de Brusque, a todos os locais que fui, onde fui muito bem tratado, ao Luciano, à sua família, à equipe da Havan, à imprensa. Saio daqui muito satisfeito e levo muita saudade”.

“Vai revolucionar a televisão”

O proprietário da Havan, sempre solícito, diz que os dias de gravações foram fantásticos e de muita energia. Ele destaca que o programa “vai revolucionar a televisão”. Hang elogia a postura do apresentador, que carinhosamente atendeu o público para uma foto e um abraço.

Ele diz que Portiolli é um homem humilde, simples e simpático, e que essas características são essenciais em uma pessoa. “Ele é melhor ao vivo e a cores, é mais do que parece”.

Hang afirma que, com o quadro, mais uma vez a Havan estará inserida no contexto nacional. “Vai ficar na história da nossa empresa, da vida do Celso, da nossa cidade e quem sabe do Brasil”.

Possibilidade de nova temporada

O diretor do Domingo Legal, Rubens Gargalaca Júnior, junto com uma equipe de mais de 40 profissionais, chegaram em Brusque no dia 17 deste mês e retornam nesta sexta-feira, 28, para São Paulo. O diretor e Portiolli viajam logo cedo e o restante da produção no fim do dia.

Para Gargalaca, as gravações superaram a expectativa. Ele conta que o formato original, da Turquia, era “frio”, e que em Brusque teve uma outra dimensão. “Foi algo extraordinário o que aconteceu aqui. Os participantes riam, choraram, o Celso, o Luciano e a produção se emocionaram”.

O diretor afirma que Brusque, por ser uma cidade do interior, não deixou a desejar em nada em comparação à capital paulista. Ele agradeceu a acolhida da população e a maneira como foram tratados por onde passaram. Além disso, Gargalaca antecipa que se pensa em fazer uma nova temporada do quadro, porém, ainda não há previsão de data.

O quadro

“Comprar é bom, levar é melhor” tem o objetivo de realizar o sonho de 13 famílias de todo o Brasil.

Os participantes tiveram uma hora para comprar o que quisessem na Havan no valor de R$ 50 mil. No entanto, para levar os produtos para casa, as famílias precisaram passar por um quiz de perguntas sobre conhecimentos gerais.

Cada pergunta teve um tempo determinado para resposta. Quando respondida corretamente, dava ao participante a possibilidade de levar para casa todos os produtos selecionados pelos jogadores. O quadro estreia no dia 13 de agosto, durante o Domingo Legal, no SBT, a partir das 13h.