Celular é furtado enquanto homem tomava banho, no Sesc

Um celular da marca Samsung Galaxy A3, preto, foi furtado na manhã desta quinta-feira, 29, no banheiro do Sesc, na avenida Arno Carlos Gracher, a Beira Rio, no Centro.

Ele relatou para a Polícia Civil que foi tomar banho e deixou o aparelho debaixo da roupa, juntamente com a mochila, no banco ao lado do chuveiro.

Ao sair do banho ele foi pegar o celular e percebeu que não estava mais no local.