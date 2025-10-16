Celular perdido na Fenarreco vai parar na Marejada; entenda

Um celular que foi perdido durante a 38ª Fenarreco, em Brusque, foi localizado na festa Marejada, em Itajaí. Inicialmente, o aparelho havia sido encontrado por uma turista na Fenarreco, e entregue a uma profissional da equipe de segurança privada.

Conforme a Polícia Civil de Itajaí, ela teria se apropriado do aparelho, ao invés de entregá-lo às autoridades de segurança pública da Fenarreco. A mesma profissional, posteriormente, foi atuar na Marejada.

A Polícia Civil de Itajaí diz que a vítima realizou buscas por conta própria. A suspeita de que o celular estava na Marejada surgiu após ela conversar com a pessoa que encontrou o aparelho e o entregou à segurança privada.

A vítima registrou a ocorrência via delegacia virtual. Depois, com a suspeita de o celular estar na Marejada, procurou a Polícia Civil da festa, que descobriu que o celular estava com a profissional de segurança privada.

Polícia Civil de Brusque acompanha caso

A reportagem de O Município confirmou a ocorrência com a Polícia Civil de Brusque, que acompanha o caso, apesar de o registro ter sido feito junto à base da polícia na Marejada. Não houve acionamento da base da polícia na Fenarreco.

“A Polícia Civil de Brusque acompanha o caso e mantém contato com a empresa de segurança responsável pelo evento para apurar as circunstâncias relatadas”, informou a base da Polícia Civil da Fenarreco à reportagem.

