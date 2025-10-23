Celular roubado durante assalto a casa no Rio Branco é encontrado em ponto de tráfico em Brusque

Um dos celulares roubados durante o assalto a uma residência no bairro Rio Branco foi localizado após uma operação da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, realizada na quarta-feira, 22, no Azambuja. O objeto foi encontrado com um adolescente que recebeu o celular como pagamento oriundo do tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência iniciou após a prisão de um casal na Praça Elisa da Silva, no mesmo bairro.

Foi durante as investigações que os agentes descobriram que o celular estaria em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram um homem e um adolescente em posse de porções de maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão. O smartphone estava com o jovem, que afirmou tê-lo recebido, assim como uma bicicleta, como pagamento por drogas.

Os dois envolvidos foram encaminhados à sede da DIC de Brusque, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O homem foi conduzido ao Presídio de Brusque, enquanto o menor foi liberado ao representante do Conselho Tutelar.

Conforme a Polícia Civil, o celular foi devolvido à vítima.

