Celulares passam a ficar sem WhatsApp; confira lista de modelos

Vários modelos de celulares passaram a não ser mais compatíveis com o WhatsApp a partir deste ano. Isso acontece porque os aparelhos deixaram de atender requisitos mínimos do aplicativo de mensagens.

Atualizações do WhatsApp buscam otimizar segurança, desempenho e capacidade de incorporar novas funcionalidades. Os modelos, a maioria lançados há mais de dez anos, não comportam mais estas atualizações.

Confira os principais modelos sem WhatsApp

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2

LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II

Motorola: Moto G e Moto E (1ª geração)

Sony: Xperia Z2 e Z3

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2

