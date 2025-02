Na encantadora cidade de Botuverá, uma história de amor ganhou contornos inesquecíveis, marcando para sempre o destino de Pedro Manuel Colina Mago e Ananda Larissa Rodrigues, os protagonistas desta linda narrativa.

Pedro, vindo da Venezuela, e Ananda, natural de Macapá, no Amapá, se conheceram por acaso, mas o destino tratou de entrelaçar suas vidas de uma forma que nem eles poderiam imaginar.

Foi ali, entre as ruas tranquilas e os cenários pitorescos de Botuverá, que os dois deram início a um amor que atravessaria fronteiras e marcaria para sempre a memória da cidade.

O evento que marcou Botuverá

Quando decidiram se casar, no dia 20 de dezembro de 2024, o casal alimentava um desejo muito especial: registrar esse momento de maneira autêntica, emocionante e inesquecível.

E, para isso, escolheram a própria cidade que os uniu como pano de fundo para sua sessão de fotos.

Mas não se tratava de um ensaio convencional. Em um gesto que comoveu os moradores, os dois decidiram percorrer, a pé, as ruas da cidade.

Vestindo seus trajes de noivos, eles atraíram a atenção de todos. Parecia que queriam deixar um pouco de si pelas esquinas.

A cada olhar curioso que os acompanhava, em todo sorriso emocionado que surgia ao longo do trajeto, o casal, então, espalhava encantamento.

A emoção estava à flor da pele. Ananda, radiante em seu vestido de noiva, e Pedro, imponente em seu traje elegante, atravessavam vias da cidade.

Nesse momento, a alegria contagiante do casal se espalhava pelas ruas, criando uma atmosfera de celebração e felicidade.

Além disso, eles cumprimentavam os comerciantes, acenavam para as crianças que os observavam com brilho nos olhos e trocavam palavras carinhosas com os idosos, que se encantavam com a cena.

Botuverá se rende ao encanto

Assim, a caminhada se transformou em um momento mágico, onde o amor e a felicidade do casal se uniram à alegria da comunidade.

A cada passo, Botuverá se tornava parte viva da história desse casal. E a cidade retribuía, transformando aquele instante em um capítulo de contos de fadas reais.

As lentes do talentoso fotógrafo Lucas Zanini e da equipe de vídeo da Czar Filmes, captaram cada instante dessa jornada emocionante.

A Top Assessoria e Cerimonial cuidou de todos os detalhes para que nada fugisse à essência desse dia inesquecível.

O estilo documental escolhido para os registros fez com que cada imagem e cada take transmitissem não apenas a beleza do momento, mas, sobretudo, a intensidade dos sentimentos.

Botuverá eternizada em memórias

Porém, o simbolismo desse gesto ia muito além das cenas.

Ananda e Pedro queriam algo maior: desejavam garantir que, no futuro, seus filhos e netos pudessem ver com os próprios olhos a cidade que fez parte do início da sua história.

Queriam mostrar como Botuverá era em dezembro de 2024, registrar para a eternidade as ruas, os comércios, os detalhes que, aos poucos, tendem a mudar com o tempo.

E, acima de tudo, queriam eternizar o lugar que os acolheu e os permitiu construir as primeiras páginas de seu amor.

A cidade comovida

O impacto desse gesto foi tamanho que a cidade inteira se comoveu. Pessoas saíram de suas casas para assistir ao desfile espontâneo do casal apaixonado.

Muitos registraram o momento em seus celulares, compartilhando a beleza do amor que se expressava de forma tão autêntica.

Por um instante, Botuverá parou. E cada um que presenciou a cena teve a certeza de que estava diante de algo raro, genuíno, que transcendia a realidade.

Botuverá, um lar na memória

Agora, Ananda e Pedro seguem um novo capítulo de sua jornada. Em janeiro de 2025, mudaram-se para a capital de São Paulo, onde darão continuidade aos seus sonhos.

Mas Botuverá permanecerá viva em suas memórias e histórias e, claro, nas imagens inesquecíveis capturadas naquele dia mágico.

E, para aqueles que desejam sentir de perto essa emoção, convidamos a conferir a estupenda galeria de imagens.

Essa coleção então mostra, em detalhes, a inesquecível caminhada desse casal pelas ruas de Botuverá.

Agradecemos ao fotógrafo Lucas Zanini e à equipe de vídeo da Czar Filmes, que captaram cada instante dessa jornada emocionante com maestria.

Um agradecimento especial também vai para a Top Assessoria e Cerimonial, que cuidou de todos os detalhes, garantindo que a essência deste dia inesquecível fosse preservada.

Graças a eles, temos o prazer de apresentar a seguir uma galeria de fotos que retratam os momentos mais marcantes dessa experiência única.

