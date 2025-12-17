Cena de filme: geada cobre campos da Serra catarinense após madrugada gelada

A região da Serra catarinense começou esta quarta-feira, 17, sob frio intenso e com áreas cobertas por geada.

Um dos registros ocorreu no Vale dos Caminhos da Neve, localizado a cerca de três quilômetros do centro de São Joaquim, município conhecido pelas baixas temperaturas.

Dados da estação meteorológica da prefeitura, disponíveis no sistema da Epagri/Ciram, indicaram mínima de 1,83 °C em São Joaquim.

Em Urupema, cidade vizinha e frequentemente apontada como uma das mais frias do país, os termômetros chegaram a 1,48 °C.

A geada se forma quando a temperatura cai de forma significativa em ambientes com alta umidade do ar, provocando o congelamento superficial.

De acordo com a Epagri/Ciram, o fenômeno pode ocorrer em qualquer época do ano, inclusive durante o verão.

Confira as menores temperaturas registradas na Serra:

Bom Jardim da Serra: 4,22 °C

São Joaquim: 1,83 °C

Urupema: 1,48 °C

Urubici: 4,26 °C

