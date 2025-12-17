Cena de filme: geada cobre campos da Serra catarinense após madrugada gelada
São Joaquim e Urupema registraram as menores temperaturas desta quarta-feira
A região da Serra catarinense começou esta quarta-feira, 17, sob frio intenso e com áreas cobertas por geada.
Um dos registros ocorreu no Vale dos Caminhos da Neve, localizado a cerca de três quilômetros do centro de São Joaquim, município conhecido pelas baixas temperaturas.
Dados da estação meteorológica da prefeitura, disponíveis no sistema da Epagri/Ciram, indicaram mínima de 1,83 °C em São Joaquim.
Em Urupema, cidade vizinha e frequentemente apontada como uma das mais frias do país, os termômetros chegaram a 1,48 °C.
A geada se forma quando a temperatura cai de forma significativa em ambientes com alta umidade do ar, provocando o congelamento superficial.
De acordo com a Epagri/Ciram, o fenômeno pode ocorrer em qualquer época do ano, inclusive durante o verão.
Confira as menores temperaturas registradas na Serra:
