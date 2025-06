Cenipa conclui relatório de queda de aeronave que matou brusquense em São Francisco do Sul

O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou o relatório final sobre a queda da aeronave de pequeno porte, que causou a morte do piloto e de um brusquense, em julho de 2024, em São Francisco do Sul. Segundo o órgão, o piloto estava com a habilitação suspensa desde 2020.

O relatório classificou o acidente como “perda de controle em voo” (LOC-I) em “condições de voo por instrumentos não intencionais” (IMC). Além do nevoeiro, outros fatores que contribuíram para o acidente, segundo o documento, foram falhas na percepção e processo decisório.

De acordo com a investigação, tanto o piloto quanto a aeronave apresentavam uma série de irregularidades relacionadas à documentação e aos registros exigidos pela legislação aeronáutica como: Certificado Médico Aeronáutico, habilitação para Atividade Aerodesportiva e Experimental de Girocóptero Certificado de Piloto Aerodesportivo.

O Acidente

A aeronave de pequeno porte caiu na região do bairro Ubatuba, na localidade do Sandra Regina, no dia 28 de julho de 2024. Forças de segurança do município, incluindo o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, Defesa Civil e Polícia Militar, atenderam a ocorrência no local.

Foram identificados como Eliseu Hupalovski, de 60 anos, que pilotava o girocóptero, e, também aviador, Rogerio Jair Raulino, de 55 anos. Os dois homens que morreram carbonizados após a queda aeronave de pequeno porte.

Hupalovski era morador de São Francisco do Sul e tinha uma vida próxima da aviação compartilhada nas redes sociais. Já Raulino era morador de Brusque, no Vale do Itajaí, e filiado a Associação de Pilotos de Aeronaves Leves.