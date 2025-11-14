Censo: saiba qual é a renda média salarial dos moradores de Brusque

A renda domiciliar mensal per capita dos moradores de Brusque é de R$ 2.235,17, segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com base no salário mínimo vigente à época, de R$ 1.212, a renda média dos brusquenses equivale a cerca de quase 2 salários mínimos.

Com uma população de 141.385 pessoas (2022), o município aparece na 53ª posição entre as cidades catarinenses com maior renda per capita.

Setor privado concentra mais empregos

O levantamento aponta que o setor privado é responsável pela maioria dos postos de trabalho formais e informais em Brusque, somando 51.575 trabalhadores, o equivalente a 64,95% da população ocupada.

Outros 16.385 moradores atuam por conta própria (20,63%), 6.208 estão no setor público (7,82%) e 4.067 são empregadores (5,12%). Há ainda 684 trabalhadores domésticos (0,86%), 263 empregados em empresas estatais (0,33%) e 45 militares (0,06%).

Entre os empregados do setor privado, 90,46% possuem carteira assinada, enquanto 9,54% trabalham sem registro. No serviço público, 64,27% têm vínculo formal, contra 35,73% sem carteira. Já no trabalho doméstico, a informalidade predomina: 58,04% atuam sem registro e 41,96% com carteira assinada.

Crescimento de autônomos e empreendedores

O Censo também mostra o peso da atividade autônoma e do empreendedorismo na economia local. Entre os trabalhadores por conta própria, 41,2% possuem CNPJ, enquanto 58,8% atuam de maneira informal.

Já entre os empregadores, 96,58% mantêm CNPJ ativo, percentual que demonstra a formalização do segmento empresarial.

A grande maioria dos brusquenses ocupados tem apenas um emprego: 96,3%. Outros 2,66% acumulam dois vínculos e 1,04% trabalham em três ou mais atividades.

Custo de vida pressiona orçamento

Apesar da renda acima da média estadual, o custo de vida pesa no bolso do trabalhador. Em dezembro de 2022, o valor da cesta básica em Brusque era de R$ 636,10, segundo levantamento do Fórum das Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região, em parceria com o Dieese e o Sintrafite.

O valor equivalia a cerca de 28% da renda média do morador do município naquele ano. Já quem recebia apenas um salário mínimo comprometia mais de 52% do rendimento para garantir os alimentos básicos, índice considerado preocupante por especialistas em economia e consumo até os dias de hoje.

