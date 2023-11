Centenas de pessoas visitam Dia da Família no Zoobotânico de Brusque neste fim de semana

Centenas de pessoas aproveitaram o sábado, 11, para comparecer ao Dia da Família, no Zoobotânico de Brusque. As atividades iniciaram às 8h, mas foi durante a tarde que o espaço lotou.

Durante todo o dia, crianças até 12 anos entraram de graça e ainda ganharam um vale-pipoca. Para elas, foi disponibilizado ainda um, pula-pula. O grupo Doutores em Cena também marcou presença no evento, garantindo risadas e diversão para todos os presentes.

O diretor-geral do parque, Rodrigo Voltolini, aproveitou para agradecer a todos os presentes. “Primeiramente gostaríamos de agradecer todas as famílias que vieram passar um tempinho em nosso parque. Tivemos um dia todo com bastante fluxo de pessoas, se divertindo, rindo, se encantando. Foi um evento muito bonito”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: