Centro de Inovação de Brusque será inaugurado até metade de 2018

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 13, mais uma reunião do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Brusque, que tem o reitor Günther Lother Pertschy como presidente. O encontro foi sediado no Campus Santa Terezinha da Unifebe. Segundo Pertschy, o objetivo da reunião foi debater as novidades e o andamento dos Centros de Inovação pelo Estado, em especial o de Brusque, que atenderá toda a região. A previsão é que o Centro de Inovação do município seja inaugurado na metade do próximo ano.

Segundo o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque, Ewaldo Ristow Filho, a verba para a construção do Centro está garantida e liberada. “Estamos acompanhando de perto a evolução dos processos. Aguardamos ansiosamente que Brusque seja um forte polo de inovação”, diz o secretário.

De acordo com o presidente do comitê, a indústria de hoje precisa se reinventar, então, nada mais justo do que tirar proveito dos Centros de Inovação e criar possibilidades para que isto aconteça. “Precisamos ser inovadores na indústria de transformação, sempre em prol da coletividade”, afirma.

Pertschy ainda citou o exemplo do Centro de Inovação de Lages, inaugurado em junho de 2016. “O prédio ficou muito interessante. Lá eles têm uma proposta que ainda precisamos evoluir aqui: todos precisam trabalhar em conjunto, iniciativa privada, poder público e academia”, conta.

Segundo o professor George Wilson Aiub os membros do comitê têm o prazo de um ano para definirem questões como: fontes de recursos, projetos que serão executados, laboratórios, equipe, entre outros.

“Precisamos organizar os trâmites para dar uso aos espaços que serão construídos, definir as estratégias de inovação que darão suporte às empresas e iniciativas regionais, serviços, laboratórios, etc. O Centro de Inovação, além de atender os negócios e empresas de áreas tradicionais de nossa região, também apoiará e impulsionará novos segmentos emergentes da economia”, esclarece.