Inaugurado em 21 de julho de 2005, o Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) completa 20 anos consolidado como um dos principais espaços de convergência da cidade.

Idealizado por lideranças locais ainda nos anos 1990, o centro foi concebido para reunir entidades representativas da indústria e do comércio e, ao mesmo tempo, abrir as portas para a arte, a cultura e o diálogo com a comunidade.

A história da entidade começou a ser traçada em 1997, com a mobilização de representantes de diversas instituições locais.

Em 1999, o arquiteto Osmar Teske (já falecido) apresentou o projeto do prédio, e em 2000, teve início a obra no terreno cedido pelo sistema Fiesc, na Rua Pedro Werner.

O sonho de uma sede compartilhada virou realidade em 2005, com cinco pavimentos e mais de 3 mil metros quadrados de área construída.

Ciclo de maturidade

Quem acompanhou essa trajetória desde o início foi Ingo Fischer, primeiro presidente do Cescb. Com orgulho, ele relembra seu envolvimento na concretização do projeto:

“Eu tive o prazer de construir o Centro Empresarial de Brusque, que foi muito bem ocupado. Todas as entidades classistas de Brusque puderam se alocar dentro dele para melhor representar as suas entidades”, diz.

Para Ingo, a obra cumpriu plenamente seu papel ao proporcionar condições estruturais adequadas para o funcionamento das entidades. Ele considera a realização do projeto como o grande marco de sua gestão.

Olhando para o futuro, acredita que a missão do Cescb deve seguir focada no fortalecimento do setor produtivo da região. “Ele precisa dar apoio às nossas indústrias e ao nosso comércio. Junto com Guabiruba e Botuverá”.

Já o presidente atual do Cescb, Edemar Fischer, avalia que essas duas décadas representam um ciclo de amadurecimento institucional e impacto positivo para toda a região. Segundo ele, o centro evoluiu sem perder sua essência: unir diferentes forças em torno do bem coletivo.

“Quando foi fundado, havia o sonho de criar um espaço que representasse as entidades empresariais da cidade e que também se tornasse um símbolo de integração comunitária. Hoje, podemos dizer com orgulho que o Cescb se consolidou como uma referência cultural, social e empresarial para Brusque e região”.

Nos últimos anos, o espaço passou por diversas modernizações, incluindo reformas no auditório, melhorias de acessibilidade e reestruturação das salas. Uma das maiores transformações, no entanto, veio com a criação da Orquestra do Cescb, em 2011, que oferece aulas gratuitas a jovens da cidade.

“A orquestra se tornou uma joia da cidade. Já passaram mais de mil alunos por nossas oficinas. Ver crianças e jovens despertando para a música e ocupando novos espaços sociais é algo que nos emociona profundamente”.

Para além da formação musical, o Cescb se destaca como um ponto de encontro para eventos, fóruns, lançamentos de livros e exposições, conectando a cidade à cultura e ao pensamento crítico.

“Criamos um espaço neutro, de diálogo e construção coletiva. Ao mesmo tempo, oferecemos à comunidade um local de encontro com a arte, com a cultura e com valores que muitas vezes ficam à margem da rotina produtiva”.

A expectativa para os próximos anos é manter o espírito de colaboração que norteou a fundação da entidade, e abrir ainda mais espaço para a inovação.

“Queremos estar cada vez mais abertos à diversidade cultural e às novas formas de expressão social. Se mantivermos esse espírito de diálogo e pertencimento, tenho certeza de que o Cescb continuará sendo um dos grandes orgulhos de Brusque”.

