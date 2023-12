Centro POP e Albergue atendem mais de 2 mil pessoas em dois anos em Brusque

Em dois anos, o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) e Albergue atenderam mais de 2 mil pessoas em Brusque. A Secretaria de Desenvolvimento Social divulgou dados sobre os atendimentos em ofício, enviado a Câmara de Vereadores no final de novembro.

Conforme o ofício, assinado pela secretária da pasta, Fabiana Silva Santos Gascoin, os dados são referentes ao período de outubro de 2021 a outubro de 2023. No período, foram feitos quase 10 mil atendimentos nas duas estruturas.

O envio do documento é resultado de um pedido de informação feito por Jean Pirola (PP). O texto ressalta que o Centro POP e Albergue são duas unidades distintas, embora trabalhem com o mesmo segmento populacional. Por esta razão, as informações foram apresentas separadamente.

Outro ponto trazido pelo levantamento são os valores dos custos. Em pagamento de pessoa, o custo médio do Centro POP mensal é de R$ 28,8 mil e do albergue é de R$ 30 mil.

O Centro POP conta com um assistente social, psicólogo, educador social, monitor, coordenador e estagiários e nível superior. Já o albergue tem seis educadores sociais, um coordenador e um servidor de serviços gerais.

Em relação à média de gastos mensal de manutenção do serviço, ou seja, a soma do RH e custeio, o custo médio mensal é de R$ 34,9 mil no Centro Pop e R$ 34 mil no albergue. Os valores somam a aquisição de alimentação, gastos de energia elétrica, internet, reformas para manutenção da unidade e produtos de limpeza.

Centro POP

Segundo a pasta, quando o usuário chega ao Centro POP é verificado se ele possui cadastro junto ao Sistema Eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Social.

No primeiro contato, se buscam meios que possam auxiliar o usuário a se reorganizar num projeto de vida. Nesta direção, prossegue-se com atendimento particularizado e coletivo, com o objetivo de trazer orientações e atendimentos em grupo; atividades de convívio e socialização; e orientação sociojurídicos.

Além disso, o Centro POP conta espaço para a higiene pessoal, onde há refeição (almoço), é possível guardar pertences pessoal, emitir comprovante de endereço, confeccionar de currículos, entre outras orientações.

O processo de abordagem social ocorre com deslocamento da equipe, composta por um técnico de nível superior e um educador social, a pontos estratégicos já identificados, ou conforme solicitação de moradores. Busca-se a identificação das pessoas presentes, é feita a oferta de Serviços no Centro POP e albergue, uma reflexão sobre a situação no local e outras informações.

“Quando este concorda em ir para o Centro POP, é realizado o seu transporte e ofertado atendimento técnico, banho, alimentação e outras condições, visando, sobretudo, o estabelecimento e/ou fortalecimento de vínculo deste com a Unidade. Infelizmente ainda não se dispões de condições necessárias, em especial, em relação a recursos humanos, para um trabalho sistematizado de abordagem social. Já havendo ciência da atual gestão que vem buscando suprir a carência nesta área”, aponta o documento.

Albergue

O documento também detalhou o processo no albergue. Antes da mudança na coordenação, em outubro deste ano, o processo de acesso dos usuários a estrutura estava condicionada ao não uso de bebidas alcoólicas, o intervalo de seis meses entre o último acesso à Unidade e ao número de vagas disponíveis, havendo um tempo máximo de permanência de até 30 dias.

Segundo o ofício, após a mudança, o albergue está em processo de revisão das regras vigentes. Assim, no momento, se busca a acolhida do usuário e maior aproximação com a equipe técnica do Centro POP.

Então, atualmente, se vem usando todas as vagas disponíveis no albergue, respeitando os usuários cidadãos em processo de tratamento junto ao Caps, na busca de trabalho ou que já estejam inseridos no mercado de trabalho. “Como o albergue não conta com profissionais técnicos de nível superior, os mesmos, vem sendo atendidos pela Centro POP, com exceções”, completa.

