CEO da Calwer, de Botuverá, ministra palestra em evento da Fiesc

José Manoel Werner, CEO da Calwer Mineração, de Botuverá, ministrou uma palestra no evento Conecta Saúde, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), no dia 23 de outubro. Sua fala, intitulada “Saúde para atrair, reter e engajar”, teve como tema principal a Calwer e as ações que a empresa desenvolve para o bem-estar de seus colaboradores.

“O intuito do evento foi falar sobre saúde como estratégia para pessoas e empresas. Foram abordados o cenário atual do segmento no Brasil, os novos desafios e como as indústrias podem promover a saúde entre seus colaboradores. Fui convidado para participar de um painel sobre as iniciativas que as empresas estão realizando, principalmente em relação à saúde preventiva”, explicou José Manoel.

Ele comenta que sua apresentação abordou desde o histórico da Calwer até as ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores.

“Na oportunidade, falei sobre a Calwer, quem somos, nossa atuação no mercado e nossa missão, que é transformar recursos minerais com sustentabilidade, desenvolvendo produtos que contribuam com o crescimento dos clientes e com a qualidade de vida dos colaboradores. O cuidado com nossos funcionários está na essência da empresa. Também abordei nossos desafios recentes, como o processo de sucessão e a mudança cultural, devido às novas gerações que estão ingressando no mercado de trabalho. Ainda apresentei como se deu a implementação de um programa voltado à saúde mental dos colaboradores, do qual fomos pioneiros em Botuverá, e como ele funciona. Por fim, falei sobre as demais ações que a Calwer promove, como o programa Calwer Viver Bem e as palestras internas”, contou.

José Manoel avalia positivamente o evento. “Mostramos um pouco da Calwer e esperamos inspirar mais empresas a promoverem ações voltadas ao bem-estar de seus colaboradores. Recebemos vários comentários positivos dos participantes sobre a apresentação. Foi realmente muito gratificante e, como CEO da Calwer, tenho orgulho de tudo que a empresa tem feito, gerando impacto positivo nos colaboradores e na comunidade”, finalizou.

Palestra aprovada

Também participaram do evento a coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Calwer, Daniela Muniz, e a analista de Departamento Pessoal, Luana Braciani.

“É um privilégio fazer parte desta equipe e de uma empresa referência como a Calwer. Fiquei muito feliz em acompanhar nosso diretor sendo um dos palestrantes do Conecta Saúde, da Fiesc, um evento tão importante para o setor industrial. A Calwer valoriza as pessoas, investe no desenvolvimento de seus colaboradores e estende seu impacto à comunidade. Aqui, todos temos orgulho em dizer: somos Calwer”, destacou Daniela.

Da mesma forma, para Luana, é um orgulho integrar a equipe Calwer. “O evento foi incrível e extremamente gratificante de participar. Tenho muito orgulho em fazer parte de uma empresa que realmente valoriza e incentiva o crescimento dos seus colaboradores, não apenas profissionalmente, mas também na vida pessoal. A palestra foi inspiradora, e nosso CEO, José Manoel, fez uma apresentação brilhante, mostrando a toda a indústria o quanto a Calwer evoluiu e o impacto positivo que tem na vida de seus funcionários. É impressionante ver como uma empresa que nasceu no interior de um município pequeno alcançou um patamar tão alto de inovação, desenvolvimento e cuidado com as pessoas”, finalizou.