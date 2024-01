Cerca de 10 pessoas são ouvidas pela Polícia Civil durante investigação sobre assassinato de homem em Indaial

O delegado Filipe Martins informou na noite dessa segunda-feira, 29, que a Polícia Civil já ouviu cerca de 10 pessoas na investigação sobre o assassinato de Márcio Elizeu Melo, de 45 anos, em Indaial.

Além da vítima, a companheira, de 39 anos, também foi esfaqueada e se encontra hospitalizada. O crime aconteceu na rua Rúbia Simão, no bairro Estrada das Areias, nessa segunda.

A Polícia Civil informou que nenhum objeto foi subtraído da casa. Além disso, o casal tem um filho de 18 anos que não estava no local no momento do crime.

O delegado Filipe Martins também já solicitou gravações das câmeras da residência. A Polícia Civil não passou mais informações sobre a investigação.

Assassinato

A Polícia Militar foi ao local por volta de 1h20 para atender uma denúncia de roubo. A informação inicial é de que uma mulher estaria machucada.

Chegando à residência, os policiais encontraram a mulher de 39 anos deitada na varanda, ensanguentada e com diversas perfurações pelo corpo. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Beatriz Ramos em estado grave.

A vítima relatou brevemente que estava dormindo com o marido quando dois homens entraram no quarto armado com facas e golpearam ambos diversas vezes, mas que não recordava de mais detalhes.

No quarto, os agentes encontraram Márcio já sem sinais vitais e com diversas perfurações pelo corpo. De acordo com varredura inicial, os policiais não encontraram sinais de arrombamento e não identificaram nenhum objeto subtraído.

A PM realizou boletim de ocorrência e acionou Polícia Científica, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

