Cerca de 300 estudantes do Colégio São Luiz cantam músicas clássicas de Natal no Centro de Brusque

O canto entoado pelos 280 estudantes do Ensino Fundamental I do Colégio São Luiz tomou conta da região central de Brusque, na noite de quinta-feira, 30 de novembro. Os clássicos de Natal emocionaram o público formado por pais, familiares e comunidade, que lotaram os arredores da escadaria da igreja Matriz São Luís Gonzaga.

“A Cantata é sempre a proclamação e o anúncio do nascimento de Jesus, a mensagem de que nós precisamos ter esperança, de que nem tudo está perdido. Celebrar o Natal é renovar nosso coração de fé e impulsioná-lo a dizer que Deus não esqueceu de nós e que Ele está conosco”, comenta o diretor do Colégio São Luiz, padre Silvano João da Costa.

O diretor ainda ressalta que a edição deste ano foi dedicada a todas as crianças que estão em situações de vulnerabilidade. “Queremos oferecer essa Cantata para todas as crianças que sofrem com as guerras no mundo e as que ainda estão sofrendo com os alagamentos, que aconteceram de forma tão intensa aqui no nosso Estado. E também a todas as famílias nós queremos, por essa Cantata, elevar a Deus a nossa prece de esperança e de paz”, fala.

A coordenadora do Ensino Fundamental I, Silvana Kunel Pereira, explica que neste ano as canções escolhidas foram clássicos como “O velhinho” e “Está chegando o Natal”. “Em 2023 foram escolhidas músicas tradicionais que fazem lembrança de todo o amor, respeito, perdão e caridade que precisamos ter neste Natal e sempre”, conta.

Ela ainda diz que as crianças se dedicaram nos ensaios, que acontecem desde de outubro, e estavam ansiosas para apresentar ao público ali presente as músicas. “Elas estão em festa, é nítida a alegria nos rosto delas, assim como todos que se dedicaram para realizar a Cantata, creio que não temos outro sentimento senão este, mais um ano entregando uma apresentação linda e emocionante”, expressa.

Também presente na Cantata, o pároco, padre Diomar Romaniv, destaca que a Paróquia se alegra em celebrar, juntamente com o Colégio São Luiz, esse momento de anúncio do nascimento de Jesus.

“A alegria do Natal sempre envolve toda a comunidade e nós ficamos felizes de participar junto com o Colégio deste momento da Cantata. Primeiro porque a grande maioria das crianças que vão se apresentar também são nossos paroquianos, alguns são coroinhas, envolvidos com a nossa comunidade. Então, poder usar da igreja, que é o espaço que nos recorda a presença de Deus no mundo, e nesse cartão postal da nossa cidade, é causa de gratidão para nós”, frisa padre Diomar.

