Mais de 400 pessoas participam da Corrida Rústica da PM de Brusque

A 3ª Corrida Rústica da Polícia Militar de Brusque reuniu neste domingo, 21, mais de 400 participantes de várias cidades de Santa Catarina. A chuva que cai insistentemente desde quinta-feira, 18, não estragou o evento, que comemora o 8º aniversário de criação do 18º batalhão no município – 25 de maio -, e além de incentivar a atividade física, tem como objetivo aproximar a população da PM.

A corrida contou com participantes a partir de 16 anos – na sua maioria profissionais ligados à segurança pública -, grupos de academias e pessoas da comunidade. O início ocorreu às 8h em frente ao batalhão, com percursos de cinco e dez quilômetros, que passaram pela avenida Beira Rio e retornaram ao quartel. Assim como nos anos anteriores, nesta edição alguns policiais também correram fardados.

O comandante da PM de Brusque, tenente coronel Moacir Gomes Ribeiro, diz que se sente honrado com o número significativo de inscritos, que segundo ele, cresce a cada ano. “No começo eram poucos os participantes e a cada edição tem aumentado mais. Daqui algum tempo chegaremos a 1 mil inscritos”, afirma.

Para Ribeiro, a Corrida Rústica é um momento de congraçamento social, em que a sociedade tem a oportunidade de participar com os policiais e conhecer um pouco mais da estrutura do batalhão e das atividades desenvolvidas no local. “Além de fomentarmos a atividade física, tão importante para a saúde das pessoas, é mais uma maneira de estreitarmos o laço com a comunidade”.

Assim como nas edições anteriores, um grupo de 42 pessoas de todas as idades, homens e mulheres, praticantes de corrida na Academia Extreme, realizaram o percurso de 5 km e 10 km. O coordenador de corrida na academia, José Armando Vasques Soto, diz que há dois anos realiza o trabalho com o grupo – que estão em níveis diferentes de preparação – e que participar de um evento destes é uma forma de incentivá-los.

“É muito prazeroso para o atleta saber que consegue completar uma meta, passar pela linha de chegada e encontrar seus familiares batendo palma. Ele percebe que consegue fazer coisas que nem imaginava fazer”, afirma.

Percurso

Os participantes percorreram distâncias de cinco e dez km num tempo de aproximadamente duas horas. O início da corrida foi em frente ao batalhão, passou pela rótula do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e seguiu pela avenida Beira Rio. Os corredores de cinco km foram até próximo à ponte do Trabalhador e voltaram ao quartel. Já os de dez km se deslocaram até a proximidade do pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof.

Premiação

Os três primeiros colocados – no feminino e masculino – receberam troféus e medalhas. Os demais participantes receberam também medalhas.