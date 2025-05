A noite do primeiro sábado de maio foi marcada por uma atmosfera de intensa espiritualidade na parte externa do Santuário de Azambuja, em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Sob um céu estrelado e um clima característico de outono, uma multidão de fiéis se reuniu no pátio da igreja para participar da missa de encerramento do Cerco de Jericó, que, desta vez, aconteceu ao ar livre, em frente ao templo.

Desde as primeiras horas do dia, uma intensa movimentação se fez presente no local, marcada pelo empenho na organização.

Equipes de voluntários e membros da comunidade, pois, não mediram esforços na preparação da estrutura, organizando fileiras de cadeiras e adequando o espaço para acolher com conforto os que chegariam ao anoitecer.

Consequentemente, ao cair da tarde, o cenário, de fato, começava, então, a se transformar em um verdadeiro santuário a céu aberto.

Brusque em clima de fé

Às 19h30, os sinos anunciaram o início da celebração, presidida com fé e determinação pelo padre José Henrique Gazaniga.

Com seu carisma já conhecido, ele conduziu a missa acompanhado por diversos padres concelebrantes, conferindo ainda mais solenidade à noite de encerramento.

Vindos de Brusque e de diversas cidades vizinhas, os fiéis ocuparam cada canto disponível do pátio, revelando a amplitude da fé que os unia.

Muitos acompanharam em pé, atentos e comovidos, sem se deixar vencer pelo cansaço, tal era a força de sua devoção.

Durante a sua inspiradora homilia, palavras de fé, renovação e esperança tocaram profundamente os presentes.

Era visível a emoção estampada nos rostos, em olhares marejados, mãos entrelaçadas em oração e corações então abertos ao divino.

Ao fundo, cânticos então ecoavam sob as estrelas, reforçando o clima de recolhimento e entrega.

Esforço conjunto em Brusque

A fim de garantir a segurança e fluidez do trânsito, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) reorganizou o fluxo de veículos nos arredores do santuário, permitindo que a celebração transcorresse com tranquilidade.

Inclusive, o sucesso daquela noite memorável para a comunidade foi fruto do esforço conjunto entre a igreja, fiéis e coordenação paroquial.

Muralhas caem em Azambuja

O encerramento do Cerco de Jericó, após sete dias de orações ininterruptas diante do Santíssimo Sacramento, foi mais do que uma celebração litúrgica — foi um verdadeiro clamor coletivo de fé.

Assim, simbolicamente, ao término da missa, a representação da queda das muralhas rememorou que, com fé, tudo pode ser superado: medos, angústias, dúvidas e incertezas.

Na noite em que as estrelas pareciam brilhar mais forte sobre o Santuário de Azambuja, a fé mostrou-se ainda mais luminosa no coração dos que ali estiveram.

*Confira a galeria de fotos mais adiante >>

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh se orgulha em contar com o apoio de empresas que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que elas oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então completa 21 dias de pouca chuva e previsão de maio reforça estiagem

2. VÍDEO – Guabiruba então esconde um sítio florido com trepadeiras-de-jade

Brusque vista em Azambuja

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK