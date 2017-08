Cerimônia de entrega de troféus encerra os Jogos Abertos Comunitários de Brusque

Uma bonita festa encerrou a 24ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan, que movimentou o esporte da cidade no último mês. No piso superior do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof foram entregues na noite desta sexta-feira, 11, cerca de 80 troféus aos bairros vencedores nas 23 modalidades disputadas, no feminino e masculino. Ao todo, mais de 4 mil atletas participaram dos jogos.

O grande campeão, o São Pedro, levou o caneco pela sétima vez consecutiva, e recebeu 16 troféus de modalidades distintas, além do troféu de campeão geral da competição.

Ainda no encerramento dos Jacobs, teve entrega de medalhas a todos os líderes comunitários que participaram. A homenagem foi feita pelo prefeito Jonas Paegle e pelo vice Ari Vequi como forma de parabenizar a dedicação e empenho de todos os atletas envolvidos no evento.

O Dom Joaquim também foi congratulado e recebeu o troféu de disciplina da competição, por ter sido o bairro que menos cometeu infrações na disputa. Após a entrega de todas as premiações, os atletas desfrutaram de um jantar de confraternização, seguido de música ao vivo com o cantor sertanejo Taboni.

Espírito esportivo

Para o coordenador dos Jacobs, Eduardo Gohr, os jogos comunitários de 2017 foram de muita emoção, competições bem disputadas e muita disciplina, onde o espírito esportivo esteve acima de qualquer coisa. Ele destaca que das 30 comunidades que iniciaram a disputa, 22 conquistaram ao menos um troféu, o que demonstra o bom nível das equipes.

Gohr também enalteceu o triunfo consecutivo do São Pedro. Ele analisa que é o resultado é fruto da organização e do envolvimento comunitário de todos os atletas. Além disso, o coordenador observa que houve um crescimento significativo de outras equipes na disputa, o que tornou o evento mais bonito e acirrado.

“Foi um grande evento, e o desafio continua para que no próximo ano as comunidades se envolvam cada vez mais e tenham um nível técnico maior ainda. O Jacobs é uma competição que envolve a família, onde pais e filhos e avós e netos disputam juntos “.

União e dedicação

Roberto Bodemuller, que desde 2009 está à frente do São Pedro, diz que a conquista é resultado do empenho e dedicação dos jogadores, que não mediram esforços e deram o seu melhor em cada disputa. O bairro competiu com cerca de 170 pessoas, desde adolescentes de 14 anos até idosos de 77.

“A experiência e a juventude estiveram juntas nos jogos e a conquista pela sétima vez só foi possível por causa da união do grupo. Os atletas estão de parabéns”, diz.

O líder comunitário do Águas Claras, que conquistou o segundo lugar geral dos Jacobs, Carlos Sidnei Lussoli, destaca que mesmo com poucos atletas participaram de toda as modalidades, e que essa dedicação foi essencial para conquistarem os pontos. “Brigávamos por pontinhos e isso fez a diferença para ficarmos no segundo lugar”.

Antônio Marcos Gomes de Azevedo, o Tonho, coordenador do Steffen, que ficou na terceira colocação, afirma que todos almejam o título, mas que para os atletas do bairro, o importante foi a grande integração comunitária.

Ele diz que o resultado se deve ao esforço de todos, pois não adianta ter um líder se o atleta não for jogar. “Ficar em terceiro lugar em uma disputa de 30 bairros para nós é muito importante”.