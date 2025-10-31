Cerimônia em Brusque dá início à Olimpíada Estudantil de Santa Catarina

A 24ª edição da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) foi aberta oficialmente na noite desta sexta-feira, 31, em uma cerimônia repleta de simbolismo na Arena Brusque, no Centro II.

O evento marcou o início oficial das competições da etapa estadual, que seguem até o dia 8 de novembro, reunindo jovens atletas de 130 municípios de Santa Catarina.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes da Fesporte, entidade organizadora do evento.

Durante o discurso, o prefeito André Vechi destacou a importância de Brusque sediar a Olesc e o impacto do evento no desenvolvimento esportivo do município.

“Para Brusque é muito importante receber um evento dessa magnitude. A Olesc é o segundo maior evento esportivo de Santa Catarina, perdendo apenas para o Jasc”.

Vechi ressaltou que a competição também serve como aprendizado e preparação para futuros desafios.

“É uma oportunidade de avaliar o que precisa ser aprimorado, conversar com atletas e dirigentes, e obter um retorno da população. Tudo isso nos ajuda a planejar melhor o futuro e buscar sediar o Jasc em 2027”.

O superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Brusque, Luiz Paulo de Souza Silva, também destacou a relevância do evento para a cidade.

“É a primeira vez que a Olesc acontece em Brusque, e a cerimônia de abertura é um momento especial, porque reúne todas as delegações e reacende o sentimento esportivo da nossa comunidade. Vai ser uma noite emocionante, com uma estrutura grandiosa e cheia de simbolismo”, afirmou.

O prefeito lembrou ainda a tradição esportiva da cidade. “Brusque, berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina, sempre foi protagonista no esporte. Nosso governo tem trabalhado para recuperar esse protagonismo, investindo e trazendo grandes eventos para que a cidade volte a ser palco de grandes competições”.

Disputas já em andamento

Antes mesmo da cerimônia de abertura, quatro modalidades: atletismo, ginástica rítmica, taekwondo e jiu-jítsu, já haviam sido disputadas de forma antecipada nos últimos dois finais de semana.

Na quinta-feira, 30, entraram em disputa as demais modalidades: badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

